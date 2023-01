Almenys dos ferits en una baralla entre aficionats de l'Espanyol i del Betis a Cornellà

en estat menys greu, arran d'unaa primera hora de la tarda a Cornellà (Baix Llobregat). Segons han explicat testimonis als serveis d'emergències, l'enfrontament l'han protagonitzat, que aquest mateix dissabte jugaven un partit a l'estadi blanc-i-blau, que s'han llançatEls Mossos d'Esquadra han rebut l'avís de l'incident cap a lesi han enviat agents de laque ja eren a la zona pel partit. En arribar-hi, han intervingut entre ambdues aficions aconseguint calmar els ànims.Des de l'Espanyol han emès un comunicat per"perpetrada per part de radicals pendents d'identificar a aficionats blanc-i-blaus". El club ha traslladat el seui els ha garantit "tota la col·laboració per posar a disposició dels cossos de seguretat tota la informació que requereixin per".

