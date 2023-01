Cau una banda que extorsionava sol·licitants de serveis sexuals per internet a Barcelona

més per pertànyer a una presumptaque extorsionava persones a Barcelona, Madrid i Santander que havien sol·licitat serveis de prostitució a través d'internet. Segons ha avançat l'ACN, se'ls acusa de 65 delictes d'per haver amenaçat aquests sol·licitants d'enviar-los un sicari a casa si no accedien a un pagament.La investigació va començar arran d'una denúncia a Tudela de Duero (Castella i Lleó) a finals de l'any 2021 en què una persona explicava que havia demanata una prostituta a través d'internet i que, pocs dies després, havien començat lesi per missatges al mòbil exigint-li diners.A partir d'aquest avís, l'equip de la Guàrdia Civil de Valladolid va descobrir una trama amb "un gran nombre d'autors" que haurien extorsionat una seixantena de víctimes que havien iniciat contactes amb dones per contractar-los serveis sexuals però que, després de contactar-hi, començaven a rebre demandes de diners amb l'si no ho feien. A més, els autors investigaven la vida de les víctimes i els indicaven trets personals com la situació laboral per tal que l'extorsió fos mésTambé enviaven"amb contingut escabrós, cossos mutilats, decapitacions i amputacions, així com vídeos de persones encaputxades empunyant armes de foc", segons explica el cos policial. Les trucades es feien des de telèfons espanyols i de la República Dominicana i les efectuaven persones amb accent llatinoamericà. Per tal de rebre els pagaments, es valien de mules econòmiques que facilitaven els seus números de compte i retiraven els diners en efectiu en caixers per tal d'entregar-los al grup criminal. Amb aquest mètode van aconseguir arreplegar més de 30.000 euros.

