Sánchez compara la protesta contra la cimera amb l'ultra de Madrid

#EnDirecto | Sánchez equipara la manifestación independentista de Barcelona del jueves con la de Madrid de este sábado contra el Gobierno y apunta en que entre una y otra "está la inmensa mayoría de españoles que queremos una España unida" pic.twitter.com/ycJOGkPpUe — Europa Press (@europapress) January 21, 2023

«Espanya, democràcia i Constitució», milers de persones clamen a Madrid contra Sánchez

El president del govern espanyol, Pedro, ha equiparat la manifestació independentista contra la cimera hispanofrancesa a Barcelona de dijous amb la de les dretes a Madrid d'aquest dissabte contra el seu govern. En un míting del PSOE a Valladolid, el cap de l'executiu central ha defensat que a la ciutat comtal només van quedar, una imatge que també ha dit veure a la capital de l'Estat, "on altres manifestants defensen una Espanya uniforme i, per tant, excloent". Sánchez ha aprofitat la comparació per dir quei espanyoles que volem una Espanya unida, en convivència, que respecti la diversitat i que avanci en drets i prosperitat".Les declaracions de l'home al capdavant de la Moncloa arriben poc després de lad'aquest migdiade Madrid. Un centenar d'associacions i col·lectius de la societat civil s'ha concentrat per protestar contra el president, el seu "govern de la mentida i els" i "la deriva política de l'Estat". Un total de 31.000 manifestants, segons xifres de la delegació de l'executiu a la capital espanyola, han ocupat la plaça i els carrers adjacents portant, sobretot, banderes nacionals o pancartes amb missatges com "Sánchez, traïdor", "govern, dimissió", "separatistes, fora d'aquí" oSota el lema Per Espanya, la democràcia i la Constitució, la protesta ha començat a caminar a les 12:00 hores i al voltant de la Cibeles s'ha muntat un escenari en el qual els organitzadors, Fòrum Espanya Cívica i Fundació Fòrum Llibertat i Alternativa, han mostrat la seva "preocupació" i "rebuig" pel panorama polític actual.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor