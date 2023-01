El Govern afirma que PSC i Junts retarden l'aprovació dels comptes per «qüestions tàctiques»

"Vostè a qui representa? Al Hard Rock o a la ciutat?"

La consellera de la presidència,, ha remarcat la necessitat que Catalunya tingui aprovats elsdel 2023 "com més aviat millor" i ha avisat que el país no es pot "permetre el luxe de passar més temps simplement per qüestions tàctiques". Tot i afirmar que el Govern "no s'ha posat una data" per aprovar-los, diu que cada dia que passa significa "menys dies d'execució i més dificultats per tirar endavant els". Durant una visita a la Guingueta d'Àneu (Pallars Sobirà), també ha dit que, tant elcom, "han de notar la pressió" per aprovar els pressupostos si "posen al centre les persones i el territori".Vilagrà ha explicat que la reunió de dilluns del president de la Generalitat, Pere amb sindicats i patronals servirà per explicar alsen què consistirà el projecte de pressupost. "És un espai adequat per explicar-nos, per explicar que és necessari aprovar aquests comptes", ha dit la consellera, que ha afegit que "la negociació continua amb el PSC i amb Junts" i que el govern no "defallirà".El company de files de Vilagràtambé ha dit la seva sobre els pressupostos. El candidat d'ERC a l'alcaldia de Barcelona ha instat l'alcaldable del PSC,, a influir "decisivament" en la negociació. "Vostè a qui representa? Als diners del Hard Rock o a l'interès general de la ciutat?", li ha preguntat en una atenció als mitjans des del barri de la Sagrera. El republicà ha retret al socialista que "està bloquejant la disposició immediata de més de", que representen, entre d'altres, la línia dels FGC entre plaça d'Espanya i Gràcia o l'ampliació de serveis sanitaris i educatius.Segons Maragall, amb el bloqueig dels comptes s'estan deixant d'atendre moltes "necessitats i possibilitats per Barcelona" per un "interès estrictament partidista" i ha reblat que "està tot parlat i detallat, el que cal és decisió política". Així, el republicà ha acusat el PSC i Collboni d'estar "de tot Catalunya i molt especialment de la de Barcelona". A més a més, en al·lusió a Junts, ha criticat que "l'altre partit que podria desencallar" els comptes "té una actitud d'absoluta inhibició o contemplació" que, a parer seu, només pretén "treure'n algun resultat partidista".

