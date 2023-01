«Espanya, democràcia i Constitució», milers de persones clamen a Madrid contra Sánchez

"Greu erosió de les institucions"

Presència d'Abascal i de membres de PP i Ciutadans

Una multitudinàriaconvocada permés d'un centenar d'associacions i col·lectius de la societat civil s'ha concentrat aquest migdia a la plaça de Cibeles de Madrid per protestar contra el president, el seu "govern de la mentida i els pactes foscos" i "la deriva política de l'Estat". Un total de, segons xifres de la delegació de l'executiu a la capital espanyola, han ocupat la plaça i els carrers adjacents portant, sobretot, banderes nacionals o pancartes amb missatges com "Sánchez, traïdor", "govern, dimissió", "separatistes, fora d'aquí" oSota el lema Per Espanya, la democràcia i la Constitució, la protesta ha començat a caminar a les 12:00 hores i al voltant de la Cibeles s'ha muntat un escenari en el qual els organitzadors, Fòrum Espanya Cívica i Fundació Fòrum Llibertat i Alternativa, han mostrat la seva "preocupació" i "rebuig" pel panorama polític actual."No es tracta d'esquerres, dretes o centre, sinó que es tracta de no quedar-se impassible davant la greu erosió de les nostres institucions, la deterioració de la nostra democràcia i l'afebliment del nostre Estat", assegura el manifest que s'ha llegit durant la concentració. En aquest sentit, s'ha subratllat queperquè el PSOE va concórrer a les eleccions assegurant que "mai facilitaria la governabilitat en aquells que, des de la Generalitat, acabaven d'articular un cop d'estat" o que es va comprometre a "fer de la lluita contra la corrupció i per la regeneració democràtica dos dels seus principals objectius". Per aquests motius, en el manifest s'ha reclamat "una Espanya unida en iguals drets" i s'ha criticat laLa protesta ha tingut el suport del PP, Vox i Ciutadans, peròEl líder de Vox s'ha mostrat "convençut" de "la necessitat d'una mobilització permanent i massiva fins a l'expulsió de l'autòcrata Pedro Sánchez del poder". Per part seva, el PP nacional ha estat representat aquest dissabte amb diversos membres de l'equip d'Alberto Núñez Feijóo: el sotssecretari de Coordinació Autonòmica i Local,, el sotssecretari d'Organització,, i la portaveu del PP al Parlament Europeu,Tellado ha criticat la incompetència i supèrbia de Sánchez i li ha recordat que "no tot val per continuar a l'executiu", que ha descrit d'"incompetent". El sotssecretari d'Organització popular ha assenyalat que les habilitats del cap nacional "permeten que agressors sexuals surtin de la presó abans d'hora i que més de 200 hagin vist les seves penes reduïdes", en referència a la. A banda d'això, ha destacat que li agradaria que els socialistes estiguessin en la manifestació també, però que el seu partit "mai els deixaria", i ha recordat l'exemple de l'expresident de la Comunitat de Madrid,, recentment expulsat.Finalment, Ciutadans, s'ha deixat veure a la manifestació amb els diputats, així com amb la vicealcaldessa de Madrid,, que ha indicat com a objectiu de cara al futuren els últims anys pel govern estatal per "desarmar l'estat de dret. "Hi ha tres paraules que a tots els constitucionalistes no ens han de fer por i sempre hem de reivindicar: Espanya, Democràcia i Constitució", ha remarcat Villacís. Entre els assistents també ha destacat l'exdirigent d'UPyD, l'expolític del PP, el filòsofi l'escriptor, entre altres.

