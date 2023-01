Xavi es mulla sobre el cas de Dani Alves: «Em sap molt greu per ell»

🔴 Xavi es mostra molt "sorprès" i "impactat" per l'empresonament de Dani #Alves | @RTVECatalunya



. Aquesta és una de les paraules que podrien definir la roda de premsa deHernàndez d'aquest dissabte prèvia al partit de diumenge del Barça contra el Getafe. L'entrenador blaugrana ha estat preguntat, com no podia ser d'una altra manera, per la situació de qui va ser company seu de vestidor i, després, jugador a les seves ordres. El brasiler ja ha passat la primera nit a la presó de, on romandrà fins que hi hagi novetats del seu cas per presumptaa una noia de 23 anys a la discoteca Sutton de Barcelona."Estic una mica en estat de xoc per això que ha passat amb el Dani,", han estat les paraules exactes que ha pronunciat el de Terrassa, que també ha admès que, "com tothom", se sent "impactat" per les últimes informacions publicades als mitjans de comunicació."És difícil comentar una situació així.Això és el primer que em ve al cap. I després que la justícia dictarà el que sigui: aquí no podem entrar. No puc dir res més", ha sentenciat l'entrenador del Barça.

