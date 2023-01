Els últims dies de TikTok? Tot el que comporta l'amenaça d'Europa

With younger audiences comes greater responsibility.



As a platform reaching millions of young Europeans, #TikTok has to fully comply with EU law, notably the #DSA.



I asked TikTok CEO Shou Zi Chew to demonstrate, as soon as possible, not only efforts but results. pic.twitter.com/3B8yGaIQp2 — Thierry Breton (@ThierryBreton) January 19, 2023

Data límit: 1 de setembre de 2023

Elsque mostren sexe explícit o conductes clarament sexuals en què també intervenend'edat no haurien d'aparèixer mai asegons la normativa vigent. Un clar exemple que una cosa és la teoria i l'altra la pràctica és el viral clip de la fel·lació a la discoteca de Waka (Sabadell), encara en investigació pelsd'Esquadra. Tot i que després els autors del vídeo els eliminin, en la majoria dels casos aquests vídeos continuen circulant per les xarxes socials i és molt difícil controlar-ne la difusió.Per intentar, sovint protagonistes i espectadors, la(CE) ha recordat a(una de les plataformes on més es viralitzen els clips) la responsabilitat que té i l'ha amenaçat amb sancions i, fins i tot, una possiblea l'espai comunitari si desobeeix i evita que els menors tinguin accés a continguts "potencialment mortals".Així de clar ha parlat el comissari de Mercat Interior,, amb el conseller delegat de la companyia xinesa,, en una reunió virtual que han tingut aquest dijous. Durant la trobada, el representant de la CE ha subratllat a l'empresari que "amb audiències joves cal tenir més responsabilitat". La comunitat no acceptarà que "darrere deels usuaris triguin segons a accedir a contingut nociu". A més a més, Breton ha recordat a TikTok que no pot cedir les dades dels usuaris i usuàries a tercers països, com ara la Xina.La petició europea a la xarxa social s'emmarca dins de l'actual normativa de protecció de dades, però també de laque les grans plataformes han de complir, a molt estirar, a partir de l'1 de setembre. Data límit a la qual s'hauran d'adaptar, com ha deixat "molt explícit", el comissari. El que vol la comunitat, segons ha quedat palès en un missatge de Twitter de Breton, són "resultats", i no només "esforços", en la protecció dels menors.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor