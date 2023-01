Els veïns fan seu el Coll de Banyuls per exigir l'obertura dels passos fronterers amb França

No és un cas aïllat

Els veïns i veïnes de(Alt Empordà) han reobert el, pas fronterer amb França a la Catalunya Nord. En un comunicat, han declarat que fa més de dos anys que el govern d'Emmanuel Macron va tancar "arbitràriament" diversos passos transfronterers i han criticat que el del Coll és unaentre el Rosselló i l’Alt Empordà.Mentrestant, han lamentat, "els responsables polítics dels dos estats responsables de la situació (l'altre és el govern espanyol) es reunien fa pocs dies i no prenien decisions per solucionar unad’un costat i altre de la frontera", que, segons ells i elles, "són els qui en pateixen les conseqüències".La reobertura del Coll de Banyuls, però, no és un cas aïllat. De fet, es fa cada any coincidint amb laa la localitat catalana que, aquest diumenge celebra la seva 26a edició. "Apropiar-se" del pas fronterer s'utilitza, així, per facilitar als visitants de Catalunya Nord l’accés a l'esdeveniment. Les persones que s'hi apropin, trobaran una parada deper reivindicar l'obertura del Coll i també una de les pedres que, fins aquest divendres, bloquejaven el pas de vehicles. Els qui ho vulguin, podran escriure-gi missatges per exigir que es mantinguin oberts tots els camins i carreteres transfrontereres.El problema amb els passos fronterers va ser un dels temes que es van abordar en la cimera hispanofrancesa de Barcelona. El ministre francès de l'Interior,, va anunciar que els passatges actualment tancats podrien ser reoberts sempre que es posin en plaçaentre policies francesos i espanyols. A banda del de l'Espolla, hi ha uns altres vuit passos fronterers que romanen tancats des del gener del 2021 per, oficialment, lluitar contra el tràfic i la immigració clandestina.

