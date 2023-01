Interior elimina un vídeo dels Mossos a Twitter amb un cartell d’ultradreta

Avui els mossos han publicat un vídeo que han esborrant després de la denúncia de @RavalSuport -> https://t.co/CwuQ9z6gzz

Al vídeo s’hi veia una oficina amb una enganxina de Democracia Nacional, partit feixista.

Calen explicacions clares, que hi feia aquell logo a la paret? pic.twitter.com/3wZd18QHRD — jordi Magrinyà (@JordiMagrinya) January 20, 2023

El Departament d’promocional sobre la feminització del cos ded’Esquadra on apareix unen un despatx d’una agent de l’àrea de mediació, segons han confirmat a l’ACN fonts del departament. El clip ha estat denunciat per diferents usuaris a les xarxes socials.El cartell deestà situat al costat d’altres de grups i entitats amb diferents ideologies i sensibilitats, com ara independentistes o contra els desnonaments. En aquest sentit, fonts d’Interior han argumentat que són els interlocutors que té aquesta agent en la seva tasca dei, per tant, no els tenia col·locats per una qüestió ideològica.Al marge d’això, el vídeo es va gravar fa un mes, però ja fa tres setmanes que el cap de l’àrea va ordenar retirar tots els cartells polítics, en tractar-se d’oficines policials.

