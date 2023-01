Illa veu «impotència» en l'actitud d'Aragonès i l'insta a pactar els pressupostos amb Junts si no cedeix

L'horitzó del primer trimestre

Ladelss'ha enverinat. Ho evidencien els fets -no hi ha acord entre eli elquan falten poques perquè expiri el termini fixat entreper desencallar una entesa pels comptes- i ho constaten les declaracions dels implicats en les converses, en públic i en privat. No s'intueix cap pacte en l'horitzó d'aquest diumenge, la data límit que republicans i socialistes repetien dies enrere, per bé que veus de la cúpula del PSC encara esperen en una trucada d'Aragonès que evidenciï cessions substancials. La formació d'Illa ha certificat laque la separa d'unen eld'aquest dissabte, en el qual el primer secretari del partit ha carregat contra el president de la Generalitat i el seu executiu. "Sobta l’dels que presideixen el Governde l’autonomia de Catalunya", ha afirmat Illa, que ha instat Aragonès a acordar els pressupostos ambsi no "" les condicions del PSC.Els socialistes catalans no accepten quetruqui la porta de laper desencallar el "sí" d'Illa als comptes de la Generalitat amb l'amenaça de retirar el seual govern espanyol al, un moviment avançat per La Vanguardia. Veus de la cúpula de la formació apunten aque l'advertència d'Aragonès aés un "xantatge" que no beneficia el camí cap a un acord. "Sentint certs comentaris es constata que", ha expressat Illa en la intervenció davant els quadres del partit, en una clara referència al gest d'ERC. El líder del PSC ha volgut fer evident la fragilitat de l'executiu republicà, que només compta 41 vots per validar els comptes, s'hi sumen els d'Illa ha verbalitzat que els socialistes mantenen l'"" al Govern i que "", però també ha deixat clar que no estan disposats a fer marxa enrere en les condicions plantejades en les converses pels pressupostos, que ja sumen una vintena de reunions. "", ha argumentat el primer secretari del partit. "El PSC no trenca cap pont. Però no és una canya fràgil que s’inclina en funció de com bufa el vent", ha reblat. Illa ha demanat "" al Govern i ha repetit a Aragonès que pot fer altres moviments. "Si no agrada el nostre suport, el president ha de buscar altres suports al Parlament", ha afegit, conscient que la negociació amb Junts està verda.Laen la negociació per explorar una entesa pels pressupostos ja està posant en serioses dificultats que els comptes entrin en vigor en el marc del primer trimestre de l'any , el límit oficiós que s'havien posat a ERC un cop constatat que s'arrencaria el 2023 sense els pressupostos vigents. El desllorigador amb el PSC, però, no acaba de concretar-se. I aquesta setmana hi haal, on pot escenificar-se la solitud del Govern.La portaveu parlamentària dels socialistes,, ja va insistir aquest divendres des de Valls que hi ha com a mínim tres carpetes que s'han de tancar : l'execució de la-motiu de converses tècniques entre la conselleria de Territori i el ministeri de Transports-, l'ampliació de l'i la posada en marxa delal Camp de Tarragona. "No ens mourem", va indicar la dirigent socialista amb vehemència.El Govern sosté que només la primera carpeta està viva, i fonts de l'executiu assenyalen que aquesta setmana s'ha parlat exclusivament del Quart Cinturó en una trobada, dilluns, entre la consellera de la Presidència,, i la mateixa Romero. "És inconcebible que per uns serrells no hi hagi pressupostos", va declarar també aquest divendres Vilagrà durant una visita a Val d'Aran. "", remarquen, alhora, des de la conselleria d'Economia. El bloqueig ve perque també tenen a veure amb la intenció d'Illa d'incidir en l'orientació dels grans projectes i de fer valer els vots del seu grup, el primer de la cambra.Què pot passar si la negociació es dilata encara més? Fonts parlamentàries sostenen que la màquina es pot forçar fins al punt que la-previ acord- s'allargui només tal com va passar amb els comptes de l'any passat liderats per Jaume Giró . Tanmateix, veus amb experiència en la tramitació consultades persostenen que tot es pot allargar "durant dos mesos i mig" entre que es presenten els comptes i reben l'aval definitiu de l'hemicicle. Hi ha dos debats crucials -el de les esmenes a la totalitat i el final- i, entremig, s'han d'aprovar les seccions del pressupost a cada comissió. El primer que es fa, en tot cas, és fixar termini per presentar les-un mínim de deu dies naturals- i per fer el mateix amb les esmenes a l'articulat -un mínim de vint dies naturals-. Corrent molt, si la setmana vinent es fes públic l'acord, s'arribaria a. Ara bé, de moment, no es divisa cap pacte.

