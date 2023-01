Dos alcaldables del FNC, implicats en una baralla a la sortida d'un pub de matinada

Els dos alcaldables que la formació d'extrema dretaha anunciat que presentarà a les municipals de maig al Bages,(Manresa) i(Navarcles), s'han vistmultitudinària. Ha estat la matinada d'aquest divendres a la sortida del, en plede la capital del Bages.Segons que ha pogut saber i confirmarals, al voltant de les 3 de la matinada d'aquest divendres la policia catalana ha rebut l'avís d'una baralla al local delen la que s'havien vist implicades. Quan les patrulles van arribar a lloc, però ja no hi havia ningú al lloc dels fets. Testimonis oculars confirmen que entre els individus implicats a la baralla davant del local d'oci nocturn hi havia elsde la formació xenòfoba i independentista, que s'amb altres persones. Finalment, segons la mateixa font, Bernabeu ha rebut un cop d'ampolla al cap.La policia catalana ha confirmat al diari que aquest divendres una personadavant els Mossos d'Esquadra per haver estat colpejat amb unaa la sortida del mateix local i sobre la mateixa hora. Els Mossos no han volgut confirmar la, però la coincidència és total amb els fets relatats pels testimonis de la baralla amb elsdreta implicats. Bernabeu ha resultatper una contusió sense cicatriu i els Mossos. Per ara no han transcendit els motius de la baralla.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor