Troben una «monstruosa» granota gegant a Austràlia: «Podria menjar-se un petit mamífer»

La natura amaga monstres, que van sortint de les ombres cada cert temps. Aquest divendres, ha estat el torn d'una, de 2,7 quilograms i 26 centímetres de llargada. Ha aparegut al, a l'estat australià de Queensland. La guarda forestal que s'ha topat amb la bèstia,, no s'ho podia creure: ": insectes, rèptils i petits mamífers", ha explicat a mitjans nacionals.L'amfibi és una de les espècies més tòxiques per a altres animals i és considerat una amenaça per la fauna australiana. Elha compartit a les xarxes socials que la guarda va haver d'aturar el seu vehicle per culpa d'una serp i es va trobar amb la sorpresa. L'animal ja ha estat retirat de la zona.Lao Rhinella marinaés originària de l'Amèrica Central i del Sud. Va arribar al país oceànic per posar fi a una plaga d'escarabats, però es va acabar reproduint sense control, amb un important impacte pels ecosistemes de la zona. El departament de Medi Ambient l'etiqueta com una de les majors amenaces per a la fauna.

