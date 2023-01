Mor l'antropòleg, lingüista i jesuïta català Xavier Albó

La Companyia de Jesús a Bolívia ha comunicat aquest divendres laalsde l'antropòleg, lingüista i jesuïta català. Nascut a la Garriga (Vallès Oriental) el 4 de novembre del 1934, va entrar al noviciat l'any 1951, i de seguida va ser destinat al país sud-americà, on arribaria a ser distingit per la defensa dels pobles indígenes.El 1964 va tornar a Catalunya per estudiari ordenar-se, i va completar la formació a la universitat de Cornell, a Nova York, i a la Loyola de Chicago. Després va tornar a, on va treballar activament amb les. Alhora estudiós i activista, parlava aimara, quítxua i guaraní.En celebrar els 50 anys de sacerdoci va dir que anar a Bolívia havia estat "tornar a néixer, en una nova pàtria, i dins d'ella, amb un servei molt especial per als seus pobles indígenes", segons recull en un comunicat l'organització jesuïta.Va ser membre de diverses institucions acadèmiques i és autor i coautor de nombrosos articles i llibres, dedicats a l’antropologia, la història, les ciències socials, la lingüística i la sociolingüística, amb una especial incidència en les comunitats indígenes de Bolívia.Va ser coordinador de lai el 1971 va cofundar amb Luis Alegre el(CIPCA), del qual en va ser el primer director, fins al 1976.Ha rebut diversos premis i reconeixements com el, d'Estocolm, el 1998; el premi, el 2015; el Catorgat pel govern bolivià, el 2016, i el mateix any, el títola la Universidad Mayor de San Andrés.

