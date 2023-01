L'anunci de Piqué i Laporta: «Les finals de la Kings League es jugaran al Camp Nou»

Ja hi ha seu per un dels esdeveniments més importants de la història de Twitch: les finals de la, la lliga de futbol de, es jugaran al. Així ho han anunciat aquest divendres els dos socis, acompanyats del president del Barça,"Tenim un anunci. És un dia històric per la Kings League. No sabeu quant ha costat", ha començat Piqué. "" "", ha tancat Laporta. Ambdues parts aprofitaran l'aturada per seleccions per organitzar l'esdeveniment de masses al millor escenari possible.Des d'aquest divendres a les 21 hores,a un preu d'entre 10 i 60 euros. Es reduiran les mesures del camp per adaptar-les a les de la lliga de futbol 7 i s'hi disputarà la final four amb els quatre millors equips de la lliga regular.

