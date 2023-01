Quart aniversari del Centre LGTBI de Barcelona

Servei d’acollida per a persones LGTBI

Programació d’activitats del centre

Eles consolida com un espai referent en serveis d’informació, dinamització, orientació i primera atenció per ai el seu entorn. Quatre anys després d’obrir, prop de noranta mil persones han participat en alguna de les activitats que s’organitzen en aquest equipament municipal.Com a novetat, l’any 2022 es va signar un nou conveni de gestió cívica amb la Plataforma d’Entitats LGTBI de Catalunya , que ha permès millorar l’atenció i els serveis que ofereix el Centre LGTBI amb la incorporació d’una segona treballadora social i l’ampliació de l’àrea d’acollida, i que té unL’any passat l’equip del Servei d’Acollida del centre va atendre. Els tràmits d’, les peticions sobre necessitats bàsiques i les prestacions i l’assessorament psicològic van suposar gairebé el 50% de les demandes. Del total de persones ateses, 422 van ser derivades als serveis d’assessorament jurídic, psicològic i per a persones trans del centre.Des que va obrir, han rebut atenció per part del servei d’acollidaL’equipament també disposa d’una oferta cultural i associativa àmplia que al llarg dels darrers quatre anys ha aplegat prop de noranta mil persones. Trobades d’entitats LGTBI, tallers, formacions, taules rodones, exposicions, projeccions de pel·lícules, festes ciutadanes o concerts formen part de la programació del centre.

