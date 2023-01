Refugis climàtics a Barcelona, també a l'hivern

Un refugi a menys de 5 minuts

Com és un refugi climàtic?

Poden ser interiors o exteriors: els interiors estan actius durant tot l’any tant per fer front a la calor com al fred. Els exteriors s’activen només del 15 de juny al 15 de setembre.

tant per fer front a la calor com al fred. Els exteriors s’activen només del 15 de juny al 15 de setembre. Proporcionen confort tèrmic a la població, mentre mantenen altres usos o funcionalitats.

a la població, mentre mantenen altres usos o funcionalitats. Als espais interiors es recomana mantenir una temperatura de consigna de 27 ºC durant l’estiu i de 19 ºC durant l’hivern .

. Estan especialment dirigits a persones vulnerables a la calor i al fred (nadons, persones de més de 75 anys, malalts crònics i persones amb menys recursos).

(nadons, persones de més de 75 anys, malalts crònics i persones amb menys recursos). Han de tenir una bona accessibilitat , proporcionar àrees de descans confortables i aigua gratuïta i ser segurs.

, proporcionar àrees de descans confortables i aigua gratuïta i ser segurs. Estan identificats amb un vinil identificatiu a l’entrada.

Davant elque estem vivint, lade la Barcelona ofereix un total deque estaran a disposició dels veïns i veïnes per fer front a la caiguda del mercuri.Es tracta de, com biblioteques, complexos esportius, museus o espais ambientals, que proveiran confort tèrmic als usuaris. Tot i tenir altres usos, aquests espais podran ser utilitzats, especialment per, com a entorns on refugiar-se davant del descens de les temperatures.Aquest hivern la xarxa disposarà de: 64 equipaments de proximitat, 39 biblioteques, 20 complexos esportius, 8 museus i 2 equipaments ambientals. A aquests indrets s’hi ha de sumar el CUESB.L’habilitació dels refugis durant la temporada de fred és una iniciativa que complementa la implementació en els darrers tres anys de la xarxa de refugis climàtics durant els mesos d’estiu.Actualment s’està treballant perque formen part d’aquesta xarxa i augmentar així el grau de cobertura perquè en un futur proper elpugui disposar d’un espai d’aquestes característiques aTambé es preveuque ofereixen aquests espais, així com les accions de difusió i comunicació per donar a conèixer aquesta xarxa a la ciutadania.L’objectiu és aconseguir que veïns i veïnes tinguin accés a una xarxa d’espais per protegir-se de les temperatures extremes, tant de, durant tot l’any.Es pot consultar la localització i els horaris d’aquests espais en aquest web

