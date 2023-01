L'illa que cada sis mesos canvia de mans entre Espanya i França

Aquesta setmana s'ha viscut una polèmicahan firmat un tractat d'amistat i cooperació entre. Però els dos països ja estan acostumats a compartir vincles que deixen, fins i tot, històries curioses, com la de l'illa que durant sis mesos de l'any és de propietat espanyola i l'altra meitat de l'any és francesa.El territori en qüestió és l', situada a la frontera que separa elentre Espanya i França. Es tracta d'un territori deshabitat reconegut com el condomini més petit del món. De l'1 de gener fins al 31 de juliol s'encarrega de la seva gestió l'Estat espanyol a través de l'Ajuntament d', mentre que de l'1 d'agost al 31 de desembre és l'Estat francès per via del poble d'qui en té el control.En aquesta illa hi va ocórrer el 1659 un fet històric: la firma delque acabava amb laentre Espanya i França. Llavors, els dos territoris van acordar el repartiment de territoris i van establir la frontera que mantindrien. A més, van construir un monòlit que recorda la pau signada ara fa més de 360 anys.Però l'acord per la gestió de l'illa no es resoldria fins al 1856, amb la firma del, que s'acabaria concretant en una convenció el 1901. Llavors, es va establir aquest intercanvi de cada sis mesos de l'illa. Va ser una manera de posar fi al conflicte entreespanyols i francesos. Ni per a tu ni per a mi, cada sis mesos serà d'un i de l'altre.

