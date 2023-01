L'expresident de la Generalitat de Catalunyaha considerat que elsestani ha demanat respostes polítiques al respecte. Així ho ha dit en una conversa amb el japonès catalanoparlantque es presenta al llibre L'última conversa (Trobada a Queralbs), de l'editorial Lapislàtzuli."Ara això ho podem aguantar, i aguantem, peròn aquest sentit", reflexiona Pujol en un vídeo de presentació del llibre emès aquest divendres. En aquesta línia, l'expresident ha destacat lacom allò, en les seves paraules,per un país, i ha reivindicat la, la, lai lacatalanes, després de sostenir que Catalunya téi "tanta i tanta".Pujol ha lamentat "lade granque s'ha instal·lat ai a la política catalana", així com un cert aletargament per defensar lai la. L'expresident ha agraït Tazawa que parli català, un fet que considera que ha impactat positivament en l'imaginari sobre la llengua.De fet, sobre la, Pujol ha volgut donar un: "Ara, elque tenim és seriós. Semblava fa 10, 15 o 20 anys que arribaria una actitud comprensiva per part d'Espanya, i resulta que no".

