​Nou espai a l'Hospital Clínic pel benestar de les persones amb malalties avançades

L'ja compta amb uni els seus. Es tracta d'una iniciativa de lai del centre hospitalari barceloní amb l'objectiu de continuar avançant en la humanització de la salut., president de la Fundació ”la Caixa”, i, director general de l’Hospital Clínic Barcelona, han visitat aquest divendres el nou Espai Fundació ”la Caixa” d’Atenció Integral, ubicat en la unitat d’oncologia mèdica del centre. D’aquesta manera, s’afegeix una nova infraestructura assistencial en el marc del Programa per a l’Atenció Integral a Persones amb Malalties Avançades de l'entitat, desenvolupat des de 2019 en col·laboració amb l’Hospital Clínic.Aquest espai, expliquen els seus promotors, està concebut com un entorn d’humanització de la salut, que posa de relleu la importància de tenir cura de les dimensions emocionals, socials i espirituals en un moment d’especial vulnerabilitat. En aquest equipament.Aquí, l’(EAPS), amb la col·laboració del personal sanitari de la mateixa unitat, ofereix informació, suport i acompanyament a totes les persones que es troben amb malalties cròniques avançades. Des del 2019 el Programa per a l’Atenció Integral a Persones amb Malalties Avançades ha atès. Només el 2022, l’EAPS va acompanyar a 803 persones amb malalties avançades i 671 familiars.“Aquest és un programa amb un rerefons molt transcendent. Perquè més enllà de l’atenció integral a les persones amb malalties avançades, genera consciència social a l’hora de posar en valor el. A la vida sempre és molt important sentir-se estimat, i encara ho és més en circumstàncies adverses com la malaltia», ha destacat Isidre Fainé. “Aquest espai permet crear unper als pacients i els seus familiars. Cerquem oferir totes les atencions possibles amb un equip de professionals experts en la cura de les persones en aquests moments tan difícils”, ha afegit Josep M. Campistol.

