Quan avortar a l'estranger era l'única via: «Les dones neguitoses es reconeixien a l'avió»

es posa les mans al cap quan sent a parlar dels plantejaments de Vox , que insisteix a proposar plans que dificulten l'avortament. "Volen imposar un càstig a la dona", diu Julià. Ella té 68 anys i recorda com, de ben jove, es va trobar una realitat impossible d'esquivar. En plena-perseguit amb penes de presó- i de nul·la informació pública, les dones embarassades arribaven als cercles feministes i d'organització popular demanant un consell, un camí, un número de telèfon. El que fos que els permetés posar fi a un embaràs no desitjat.Aquelles dones li recordaven les històries que havia sentit a casa. "La meva mare m'explicava com algunes dones es tiraven per l'escala de casa o s'introduïen objectes calents a la vagina. Eren els remeis que havien sentit i que tenien a l'abast", rememora Julià. Sabia, també, que amb els anys havien proliferat espais clandestins en quèper aturar l'embaràs., almenys per a la gran majoria de butxaques del país, va acabar sent mirar cap a l'estranger. I, sobretot,Mentre estudiava Medicina, als anys 70, Julià es va començar a trobar una realitat paral·lela que ja havia posat les primeres pedres per combatre la marginalitat sanitària a què s'abocava les dones embarassades. "I el que havies de fer és apropar-te a què ho fes amb les millors eines i garanties possibles". Això, a Catalunya, era gairebé impossible. Si ja era difícil aconseguir anticonceptius -també prohibits, en la immensa majoria de casos- ho era més interrompre l'embaràs. Però els cercles veïnals, i en especial les vocalies de dones, juntament amb alguns sanitaris i els espais feministes, van obrir una esquerda en aquesta opressió que el franquisme va instaurar i que, en alguns casos.En un món sense Internet, amb molt menys recursos a l'abast de la població, les xarxes informals suposaven l'única certesa a què aferrar-se. Això feia que dones que arribaven per primera vegada a punts veïnals de l'Hospitalet de Llobregat, amb els que Julià tenia contacte, acabessin viatjant a Londres amb un servei tancat que incloïa un pas per una clínica i un dia de descans abans de tornar a agafar l'avió. I poc més. ". I era l'època d'expansió de la dona al mercat laboral. Algunes es demanaven el divendres, viatjaven, avortaven, i el dilluns a treballar com si res", apunta Julià, com a ginecòloga vinculada durant anys a l'Associació de Drets Sexuals i Reproductius.Els perfils eren diversos, però moltes vegades es tractava de dones que havien tingut dos o tres fills i no volien haver-ne de tenir més. També n'hi havia que fins i tot no volien que la parella se n'assabentés. Quan ningú podia acompanyar la dona embarassada, les associacions feministes arribaven a enviar algú que fes costat aquella dona desconeguda però amb un problema universal. En alguns casos, no s'arribava a això, tampoc, i alguna dona havia de fer-ho sola. "La part bona és que un divendres. Acabaven intercanviant telèfons i fent-se costat, també", menciona ara Julià. Quan tornaven, en canvi, hi havia "un somriure de banda a banda de la cara", explica la mateixa activista que acabaria treballant durant dècades al primer Centre de Planificació Familiar de Catalunya, al Prat de Llobregat, que van fundar Carmina Balaguer i Maruja Pelegrín.Julià recorda el paper clau que van tenir durant aquells anys figures com la de la doctora Assumpció Villatoro, però també espais com la DAIA (Dones per l'Autoconeixement i l'Anticoncepció). I en aquestes referències apareix també el nom del ginecòleg, qui als anys 60, des de l'Hospital Clínic, es va trobar una evidència que el significaria. "La meva guàrdia era els divendres. I era llavors quan es feien les interrupcions d'embarassos clandestines, perquè la dona pogués descansar durant el cap de setmana. I això va fer que, que eren una salvatjada", detalla aSi una dona començava a dessagnar-se, els mateixos encarregats de fer els arranjaments matussers enviaven la pacient al Clínic. "", explica Barambio, en una època en què es podia acabar a la presó per avortar en territori nacional.Poc després, amb un col·lega de professió, va començar a teixir complicitats amb un metge instal·lat a la capital del Regne Unit, el doctor Rutter. "Tot i que inicialment no era senzill: calia passaport i per això necessitaves també el certificat d'antecedents penals, que es demanava durant el franquisme. Tot trigava una mica", apunta el ginecòleg encara en actiu. Poc després, eles va convertir en la referència absoluta. El número de la seva secretària passaria pel boca-orella barceloní i metropolità, quan les dones es trobaven sense opcions.Al marge dels casos més greus -que seguien deixant exemples d'avortaments clandestins de risc- la majoria de dones que arribaven a explicar en algun entorn associatiu la voluntat d'avortar, acabava viatjant per fer-ho. Hi havia excepcions, com les dones amb més poder econòmic, que arribaven a costejar-seque algunes clíniques feien aquí i tenien un preu molt alt, assenyala Elena Julià. Però el més normal era acabar anant a Londres -o a França, en alguns casos, i a Amsterdam, a posteriori-. El preu poques vegades va ser una barrera.. Era un cost important. S'havia de pagar el viatge, l'estada, l'operació... Podia ser l'equivalent a dos mesos de sou d'un treballador normal", apunta el ginecòleg. Tot seguit, recorda que hi havia, o alguns casos en què erenles que acabaven posant els recursos que calgués, entre totes. "S'organitzaven recollides de diners si calia", afegeix Julià.Cap al tard dels anys 70 i principis dels 80, mentre no es revertia la llei,es va trobar experiències similar. En el seu cas, des de la vocalia de dones de l'associació veïnal de la Prosperitat, a Nou Barris. Hi feien atenció i informació sobre els drets sexuals i reproductius, però l'avortament encara seguia sent un conflicte permanent. "Prendre la decisió de fer una interrupció de l'embaràs ja et feia posar sobre la taula. D'alguna manera, s'hi anava per la confiança que es generaven en aquelles xarxes informals i per la creença en aquella gent que t'havia facilitat un número de telèfon", reflexiona Benito. En conversa amb, una dona que va viatjar a Londres a avortar i demana anonimat, incideix en aquesta idea: "Tranquil·litzava saber que s'havia fet tantes altres vegades i que era una via amb el suport de les associacions i experts ginecòlegs".D'alguna manera, iniciatives com del doctor Rutter, les organitzacions feministes o l'agència de viatges Tulsa, de Comissions Obreres, van "treure de la clandestinitat les pràctiques que es van estendre amb el franquisme", afegeix Montse Benito. Ara, tant a ella com a Elena Julià les alarma veure el retorn de plantejaments de partits de govern, com el de Vox a Castella i Lleó . "Amb els anys va i ve. I encara no s'ha tancat", clou la doctora Julià, ja retirada.

