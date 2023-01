Brussel·les accepta allargar l'excepció ibèrica només fins a final d'any

Laha traslladat aque la pròrroga de l'no pot anar més enllà de, quan expira el marc temporal de les mesures de suport per la, per la qual cosa mentre la Unió Europea (UE) no ho modifiqui, la pròrroga del mecanisme s'hi ha d'atenir.Així ho va traslladar la comissària de Competència,, a la vicepresidenta tercera del Govern i ministra de Transició Ecològica i per al Repte Demogràfic,, i al ministre de Medi ambient i Acció Climàtica de Portugal,, en la seva reunió d'aquest dimecres, segons han confirmat a Europa Press fonts diplomàtiques.Encara que el passat 9 de gener la ministra Ribera anunciés la seva intenció dede la solució ibèrica fins a, les mateixes fonts asseguren que Espanya assumeix lade Brussel·les com a "" i, d'igual manera, Portugal reconeix que també funcionaria per a ells.L', que s'aplica a Espanya i Portugal des del passat 15 de juny, és un mecanisme queamb la finalitat d'. Durant els sis primers mesos de vigència d'aquesta mesura, el preu del gas es va topar a 40 euros/MWh i a partir d'aquí, s'incrementa en cinc euros/MWh al mes fins a maig, quan finalitza la seva vigència.

