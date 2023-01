Els metges amplien a cinc els dies de vaga

El sindicatha convocat aquest divendres tres noves jornades de vaga els dies 1, 2 i 3 de febrer amb aturades parcials, amb una crida dirigida a tots els facultatius dels hospitals i centres d'atenció primària (CAP) del sistema sanitari públic català.El sindicat majoritari entre el personal mèdic ha registrat la nova convocatòria a les portes de la vaga de la setmana que ve, el, davant els "greus problemes" del sistema sanitari. En un comunicat, Metges de Catalunya espera que el Departament de Salut proposiper resoldre la "" i la "". El sindicat i la conselleria es van reunir dimecres, sense èxit, i el proper dilluns hi ha prevista una nova trobada.Metges de Catalunya amplia a més dies la crida a la vaga dirigida a tots els(ICS) i de la xarxa sanitària(Siscat). La nova convocatòria, però, es concreta en: el dimecres 1 de febrer i el divendres 3 de febrer, de 8 h a 11 h i de 17 h a 20 h als hospitals i d'11 h a 14 h i 17 h a 20 h a l'atenció primària i, el dijous 2 de febrer, de 8 h a 00 h tant als hospitals com als CAP.El sindicat mèdic ja havia advertit que les dues jornades de vaga convocades pel gener podrien tenirsi la conselleria no aportava solucions davant els "greus problemes" que pateix el sistema. Metges de Catalunya reconeix que en l'inici de les negociacions amb, el passat dimecres,i les preocupacions són "compartides", però el sindicat espera que lesque es plantegin per part de la conselleria "tinguin uni un calendari concret d'aplicació".El sindicat demana que les propostes es dirigeixin a "la". Segons van explicar dimecres a la sortida de la reunió, al sindicat li va faltar concreció per part de Salut. Per la seva banda, el departament va lliurar una proposta per escrit a Metges de Catalunya i va quedar a l'espera que el sindicat la valorés de cara al proper dilluns, quan s'espera que es tornin a reunir.Tot això serà una setmana després que el sector públic gairebé en bloc vagi a la vaga. Ja que les noves tres jornades de vaga se sumen a les convocades per tot el sector sanitari la setmana vinent. Tal com va anunciar la Mesa Sindical de Sanitat de Catalunya, entitat que agrupa una desena de sindicats d'infermeria i personal sanitari arreu del país, també les infermeres i la resta de personal sanitari la duran a terme . També els mestres i professors del país tenen programades aturades entre el 24 i el 26 de gener , i els taxis de Barcelona s'hi sumaran el dimecres 25.

