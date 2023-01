Canvi d'imatge i de cicle: la Fundació Irla es renova posant l'accent en el republicanisme

📢📢 Obrim una nova etapa com a FUNDACIÓ IRLA amb nova imatge!, posant 😉 l’accent en el republicanisme democràtic! pic.twitter.com/31z4P7q6Ri — Fundació Irla (@FundacioIrla) January 20, 2023

La Fundació Josep Irla, creada l'any 1997 i vinculada a ERC, canvia la seva imatge i engega un nou cicle. Amb la voluntat de renovar-sede la seva posada en marxa, deixa enrere el logo de la fotografia del president de la Generalitat a l'exili, i simplifica el seu nom per "". En el seu lloc, la nova imatge és la d'una dona de perfil, que recorda la Marianne de la República Francesa, tot i que els responsables del nou logo recorden que aquesta representació també s'ha atribuït històricament a lesEl motiu dels canvis? Per una qüestió pràctica i d'evolució natural. La Fundació és coneguda popularment com "Irla" i no amb el nom sencer de l'expresident. També, perquè no és una fundació que es dediqui a divulgar l'obra i el llegat de Josep Irla en exclusiva, sinó les idees d'esquerres i republicanes en la seva totalitat. Amb el canvi, també s'aconsegueix, simplificar-la, i posar l'accent en una figura republicana, que alhora, representa les quatre barres de la bandera catalana en el cabell. Tot plegat, ho ha explicat en una trobada amb la premsa el director executiu de la Fundació, Josep Vall.Més enllà de la nova imatge, la Fundació també engega un nou cicle en un context marcat per un, amb relació a la regressió de drets i el creixement de la ultradreta i els populismes, alimentats en parts per les crisis. "Avui les democràcies es troben assetjades per una multitud de forces que aspiren a sotmetre-les", escriu la Fundació en un escrit per explicar les motivacions de la nova etapa, en la qual posaran l'accent en el republicanisme i en la defensa de la democràcia davant de la, en paraules del president de la Fundació,Quan la Fundació es va posar en marxa l'any 1997 ho va fer amb l'ànim de recuperar la memòria republicana, rellançar un catalanisme d'esquerres no-dogmàtiques i defensar l'autodeterminació. Consideren que aquest cicle queda tancat, i en la nova etapa els objectius sónque avui dia és "hegemònica en la societat catalana", ha valorat el director acadèmic de l'entitat, Lluís Pérez. També es vol dotar de "" el projecte de la república catalana, i lliurar la batalla de les idees en defensa de la llibertat i la igualtat democràtiques. "Pensem que no cal articular aquesta aposta, sinó dotar-la de contingut i de profunditat política i teòrica i lliurar la batalla de les idees en el camp de la memòria, de la defensa de la llibertat i de la igualtat democràtiques", ha afegit.Concretament, sobre dotar de major solidesa el projecte independentista, és el que intenta la Fundació amb la publicació d'Eines, o a través de l'impuls de beques d'estudis i de reconeixements com els premis que es donen en la Nit Irla. En aquest sentit, Tresserras ha explicat que la fundació treballarà per intentar ajudar ai per generar coneixement que sigui "útil per l'acció política".La Irla va ser la darrera fundació vinculada a un partit polític després de Nous Horitzons (Iniciativa per Catalunya), Rafael Campalans (PSC) i la Trias Fargas (CDC), però s’ha guanyat un espai destacat en la reflexió ideològica i en la recuperació de la història. Durant aquests anys ha recuperat, sense disposar de bones biografies: de Miquel Badia, dirigent d’Estat Català, a Francesc Dalmau, històric dirigent d’ERC que va combatre a Normandia. També ha apostat per recuperar noms de dones, doblement invisibilitzades, com Natividad Yarza

