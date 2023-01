Avís del PSC al Govern pels pressupostos: «No ens mourem»

El"no es mourà" més per aprovar els pressupostos de laper al 2023. Aquest és l'avís que ha verbalitzat aquest divendres la portaveu parlamentària dels socialistes,, en una atenció als mitjans des de Valls. Segons Romero, les condicions de la formació que lidera-executar la Ronda Nord del Quart Cinturó , arribar a un compromís per ampliar l'aeroport deli posar en marxa el- són innegociables si l'executiu vol tenir aprovats els comptes en les properes setmanes. "Si no, el Govern haurà de buscar altres suports", ha indicat Romero. El termini d'una setmana que es van donar Illa i el president de la Generalitat,, per abordar una entesa en clau pressupostària venç aquest diumenge, una setmana després de la reunió que van mantenir a Arenys de Mar i en la qual no es va desencallar cap acord "Són projectes aprovats pel Parlament i que ara s'han d'executar. Tenen el suport del territori", ha assenyalat la portaveu del PSC a la cambra catalana, que ha indicat que la Ronda Nord es va aprovar el 2021 i que el Hard Rock també té el vist-i-plau majoritari. En tot cas, però, els socialistes encara no han fet cap retorn de la proposta que dilluns la consellera de la Presidència,, va fer arribar a la mateixa Romero sobre el Quart Cinturó. Segons diverses fonts consultades per, aquesta carpeta ha estat motiu de contactes tècnics entre la conselleria dei el ministeri deIlla no té pressa. Al cap i a la fi, el responsable màxim d'aprovar els comptes és el president, i així ho recorden els socialistes cada dia, al mateix temps que l'insten a buscar altres suports si no accepten totes les peticions del PSC. Mentrestant, el cap de l'oposició va fent i aprofita la centralitat que li suposa tenir la clau en aquesta carpeta. Dilluns mateix va viatjar a, i dimecres va ser a. Aquest dijous, aprofitant la visita de, es va quedar a Barcelona i s'ha reunit amb el president espanyol per fer un cafè en una llibreria del carrer Mallorca. Una imatge buscada de complicitat i suport mutu.Al mateix temps, Aragonès ha convocat el Consell del Diàleg Social per aquest dilluns . L'organisme, integrat per patronals i sindicats, es va reunir el 5 de desembre de l'any passat per fer costat al projecte de pressupostos. La cita de dilluns, en aquest sentit, està pensada per pressionar el PSC. Segons la normativa que el regula, el Consell del Diàleg Social es reuneix "anualment", convocat per Presidència. Tot i això, a la pràctica no hi ha una periodicitat establerta. Els acords de l'organisme es prenen per unanimitat.

