El taxi se suma a metges i professors i també farà vaga dimecres que ve

El conflicte entre el taxi clàssic i Free Now

Uber, Cabify i Bolt: operatius però sancionats

El sector delse suma al delsi als delsi també farà vaga aquest dimecres 25 de gener amb l'objectiu de "col·lapsar". Aquesta primera aturada de quatre hores a laserà la prèvia de la mobilització del 31 de gener i fins al 3 de febrer, en què els taxistes ja han advertit de "bloquejos" coincidint amb laque se celebrarà a laEl portaveu d', ha volgut deixar clar que aquest és "l'últim avís" perquè s'acabi amb el sistema de tarifes dinàmiques d'operadors com Free Now i la circulació de VTC que no compleixen els requisits del darrer decret llei. En aquest sentit, Álvarez s'ha mostrat indignat amb el, amb qui diu que ha trencat negociacions, després que hagin sorgit 1.173 llicències VTC encara amb un any de vigència. D'aquestes, calcula que la meitat són de les VTC tradicionals.D'una banda, els taxistes demaneni limitin les possibilitats de fer un oligopoli. D'altra banda, reclamen que la Generalitat i la resta d'institucions sancionin les vulneracions del decret actual que regula les llicències d'empreses com. Les peticions que fan els taxistes són tres. I si no es compleixen totes tres, prometen mantenir el conflicte de mobilitat. La primera, que hi hagi un canvi de normativa que especifiqui que aplicacions com Free Now -que serveixen per connectar usuaris amb taxistes i organitzar trajectes- siguin consideradesEn segona instància, es demana que es limiti a-com Free Now, però també com Uber o Bolt, que inclouen taxis a la seva flota- per evitar "monopolis o oligopolis" que després utilitzin aquesta força per apujar preus o liberalitzar el sector. I, per últim, que els cossos de seguretat i l'administració, després que hagi entrat en vigor el darrer decret català del sector, que limita les autoritzacions.La relació entre el sector del taxi clàssic i la manera d'operar de Free Now ha anat escalant la tensió fins a arribar al seu punt àlgid aquest inici de 2023. Un dels motius clau de la protesta taxista és que Free Now segueix pressionant per aplicar els sobrecàrrecs propis que havia decidit imposar a la seva flota de Catalunya i que l'(IMET) va declarar inaplicables. Es tracta de dos càrrecs afegits als trajectes habituals d'un taxi qualsevol: el de servei (0,80 euros per trajecte) i el d'alta demanda (entre 0,05 i 1,50 euros, segons el moment i la disponibilitat de vehicles).I tot i que inicialment l'actual situació de les plataformes com Uber, Cabify i Bolt amb lesno havia d'ocupar un paper central en la protesta dels taxistes, finalment la indignació pel desgavell entre administracions ha tornat a posar aquest debat al centre de les queixes dels conductors del servei públic. El motiu és que, tot i estar operatius i oferir un servei habitual a la ciutat, els conductors de vehicles amb llicència VTC d'aquestes companyies s'han trobat els darrers dies que, cada vegada més, s'exposen a sancions per part de la Guàrdia Urbana de Barcelona. I a la retirada del cotxe, que se'n va a parar al dipòsit municipal. Així i tot, aquestes actuacions no són uniformes, segons expliquen tant fonts d'Élite Taxi com gestores de diverses llicències VTC d'Uber a aquest diari. Per motius contraposats, però tots dos bàndols estan indignats davant aquesta situació.

