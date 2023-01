Consells imprescindibles per no passar tant de fred al carrer

Aquests són els consells que has de seguir si no vols passar fred al carrer

Elha arribat de cop, tot i que ja fa més d'un mes que som a l'. Els termòmetres han baixat radicalment durant la setmana dels Barbuts , i la previsió per als pròxims dies no augura grans canvis.Això ha comportat que las'instal·li definitivament al Pirineu després d'un inici de temporada d'esquí poc satisfactori i que aparegui en acció un element, sovint, molest. Elbufa més fort que mai a tot el territori, sobretot aquest divendres, i el fred encara es nota més quan se circula pel carrer.Les primeres hores del dia i el vespre són els pitjors moments, ja sense llum i escalfor solar. Tot i que no hi ha més alternativa que adaptar-se a les, hi ha algunsque poden ajudar.Elés una de les parts del cos per on més calor es perd quan fa fred al carrer. Així, és convenient protegir-lo amb unque eviti l'entrada de fred i protegeixi les orelles. Tot i que l'estona al carrer sigui poca, com més aviat tapis aquesta zona del cos, més estona tardaràs a notar la gelor. D'altra banda, també és importantdel fred i l'element indispensable per fer-ho és una bufanda que eviti l'entrada de fred a la gola.Faci fred o calor, és molt important que els. Així s'evita la proliferació de gèrmens i també el "peu de trinxera", que pot provocar llagues i úlceres. Per aconseguir-ho, un dels principals consells que donen els experts per protegir-se del fred al carrer és portarque eviti que l'aigua es coli a l'interior de les sabates i s'amarin els mitjons. Fer ús detambé ajuda a mantenir els peus calents.Els experts també aconsellen posar-sequan fa fred, ja que aquesta part final de les extremitats és més propensa a gelar-se més ràpidament. Això és degut al menor flux i pitjor circulació de la sang en aquesta part del cos. Així, els guants són bons aliats per protegir-les, tot i cal tenir en compte quins són els millors per a cada ocasió: si plou o hi ha humitat, millor unsque protegeixin de l'aigua.Un dels grans errors de la majoria de gent quan fa fred és no posar-se unaentre el jersei i l'abric. I és ben senzill: si en fem ús, és més difícil que la massa d'aire calent que hi ha al voltant del nostre cos escapi. Això també permet que, quan s'entra en un establiment on la temperatura és més alta, sigui útil treure's l'abric per adaptar la temperatura corporal i evitar constipats quan es torni a sortir al carrer.Laés una gran aliada per protegir-te del fred a l'hivern, ja que és molt prima, lleugera i elàstica, però atrapa molta quantitat calor corporal gràcies als seus teixits especials. El més recomanable és utilitzarde teixit tèrmic per portar-los sota la roba de carrer habitual.

