La Moncloa dona per bona la resposta de Castella i Lleó al requeriment sobre les mesures antiavortistes

El govern espanyol ha donat per acatat el seu requeriment a la Junta desobre lespresumptament impulsades pel govern regional de PP i Vox, únic d'aquestes característiques a l'Estat. No obstant això, després de les noves declaracions d'un portaveu de la Junta sobre la intenció d'adoptar noves mesures per a l'atenció d'embarassades, la Moncloa ha avisat en un comunicat que continuarà amatent i queL'executiu liderat per Pedro Sánchez ha informat que la Junta els va informar que "no s'ha produït via de fet, ni cap acte tàcit, perquè" en relació amb els plans que podien soscavar el dret a l'avortament de les dones a Espanya. Amb tot,de l'Executiu.Malgrat això, ha constatat amb "preocupació" les declaracions del portaveu en les quals ha assegurat que les mesures anunciades d'oferir a les dones escoltar eli de fer unaabans de sotmetre's a un avortament tiren endavant.Així les coses, la Moncloa ha advertit que "si tot i l'acatament formal del requeriment remès" la Junta de Castella i Lleó "materialitza, per qualsevol via, la seva intenció" d'actuar al marge de la llei en aquesta qüestió, "actuarà, com fins avui, en defensa de les seves pròpies competències i de l'exercici ple dels drets i llibertats de totes les dones". Per això, ha advertit l'executiu encapçalat pel popular, "el govern es reserva la possibilitat d'emprendre les accions legals que resultin oportunes".

