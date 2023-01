La lliçó que Castella i Lleó podria aprendre: la Generalitat ja blindava el dret a l'avortament el 1936

Motius ètics i aixopluc públic

Fa poc més de 86 anys,-director general de serveis sanitaris i socials de lapresidida per, a més de metge anarquista i militant de la CNT- va gestar el decret que regulava l'a Catalunya, aprovat pel govern republicà el 25 desembre del 1936. Aquella legislació, una de les més avançades d'quan es va concebre, atorgava a la dona la plena capacitat per decidir sobre el seu cos. Un repàs d'aquell text legal fa encara més evident laque implicaria aplicar les mesures antiavortament plantejades per la, en pugna amb la, que no està disposada a cedir en la normativa vigent sobre la interrupció voluntària de l'embaràs.No és un debat menor a, que avui disposa d'una llei de terminis recorreguda pel PP al Tribunal Constitucional (TC) i sobre la qual s'espera algun pronunciament aquest febrer , anys després que el recurs de la dreta agités el debat a l'Estat. De fet, els populars ja van intentar la modificació legal quan van desbancarde la Moncloa: la llei de supòsits que pilotavaquanera president pretenia substituir la normativa de terminis del 2010 , però va quedar al calaix pel desgast que va ocasionar al partit, episodi que va liquidar la carrera política del ministre i exalcalde de Madrid. Ara, el PP s'ha tornat a enredar amb el dret a l'avortament a Castella i Lleó , on governa amb, que no fa res més que desplegar l'ideari de l'extrema dreta.Aquell polèmic avantprojecte de llei de protecció de la vida del concebut i dels drets de la dona embarassada -obra de Gallardón- revertia els fonaments de lade l'avortament, perquè el dret aquedava diluït per la necessitat d'argumentar els motius de renunciar a la gestació. Un canvi radical de concepte. Elanunciat pel govern autonòmic de Castella i Lleó, sense competències per legislar en aquesta matèria, segueix la mateixa filosofia, perquè intenta condicionar la decisió de l'embarassada. Com? Introduint la possibilitat que lesescoltin elentre les setmanes sis i nou i oferint, a banda d'obligar els professionals sanitaris a oferira les embarassades. El protocol, que no s'ha desplegat i ja ha motivat un requeriment de la Moncloa -que es reserva la via dels tribunals-, discuteix la legislació estatal.El retorn al passat que planteja el govern de castellanolleonès reclama perspectiva històrica. Laja disposava a finals deld'un marc normatiu molt més avançat, que blindava el dret a l'avortament de les dones sense condicionants morals. Laja havia començat, però l'executiu català va continuar fent passos. La normativa es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat el 9 de gener del 1937 i portava la firma de, que era conseller primer amb Companys, així com dels consellers de Sanitat i Assistència Social () i de Justícia (). Era un cos normatiu modern, que no es va poder aplicar plenament pel rumb que prendria la guerra i el triomf final delFélix Martí Ibáñez -nascut a Cartagena i fill del pedagog valencià- va tenir poc temps i recursos per desplegar lesde l'estructura directiva de la Generalitat republicana. Però, amb el seu concurs, es van activar serveis pioners en l’o la. La primera regulació de l'avortament a Catalunya, però, va ser la seva obra principal. Pretenia evitar els efectes nocius de les-que podia acabar amb la mort de la gestant- i l'abandonament de nadons. El text facilitava que es pogués avortar durant les primeres 12 setmanes de gestació i articulava una xarxa de centres de la Generalitat per fer-ho possible, una empara dels serveis públics per facilitar la llibertat d'elecció de les dones.El decret de la Generalitat republicana afegia motius ètics a les consideracions mèdiques -com l'estat del fetus o la salut de la dona- per permetre la interrupció de l'embaràs, i oferia un. L'article primer de la normativa tenia aquest redactat: "Queda autoritzada la interrupció artificial de l’embaràs, efectuada en elsdependents de lade Catalunya, en els quals estigui organitzat el servei especial per a tal finalitat". I l'article segon ampliava l'essència progressista de la legislació que es desplegava: "".El text legal no permetia avortar més d'un cop a l'any, amb l'excepció d'una justificació de tipus terapèutic. Una legislació sobre l'avortament que podria servir dea Castella i Lleó per no lesionar, encara en discussió gairebé un segle després. Una situació que segurament deixaria perplex Félix Martí Ibáñez.

