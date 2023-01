Nou pla de Barcelona per a patinets elèctrics: el casc serà obligatori a partir de l'abril

L'Ajuntament de Barcelona té previst aprovar al ple municipal de finals d'abril la nova normativa per a circulació de patinets elèctrics. Això farà que en poc més de tres mesos, si els terminis polítics ho permeten,en qualsevol vehicle de mobilitat personal . Es compleix així l'objectiu previst a la llei espanyola, que algunes ciutats ja han començat a regular i que a Barcelona arribaria a la primavera.En aquest sentit, també es preveu regular els aparcaments dels patinets o aplicar-hi noves normes quan es trobin carrers o places de vianants amb aglomeracions. En aquest cas, tant usuaris de bicicletes com de patinets hauran de baixar del vehicle i travessar la zona amb gran presència de persones -com- i tornar-hi a pujar una vegada acabada l'aglomeració. Així ho ha anunciat l'Ajuntament en una roda de premsa.Una altra de les novetats que es planteja amb la modificació de l'actual Ordenança de Circulació de Vianants i Vehicles és regular molt més l'aparcament dels patinets. Fins ara, hi havia un cert marge per als conductors d'aquests vehicles a l'hora de deixar-los estacionats a l'espai públic, amb el nou text, però, això canviarà.-igual que les motos, cotxes o bicis tenen els seus espais- i amb. Si no es compleixen aquests requisits, s'obre la possibilitat a què es faci la retirada del vehicle. Ara bé, els mateixos representants municipals han apuntat que aquest és un escenari pensant en la tendència d'augment de la demanda pel que fa a la necessitat d'aparcament de patinets, però que encara hi ha temps i espai per acabar de decidir com es farà, donant peu a què no hi hagi una vigilància estricta des de l'inici.Aquesta notícia s'ampliarà.

