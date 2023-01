Una generació sense estrelles per la contaminació lumínica

Col·laboració ciutadana per vigilar el cel

Són Sirià, Vega, Arturo, Canopo i, si bufa el vent de cara, dues de les tres que formen la constel·lació Alfa Centauri. Aquests són, si més no, els càlculs que han fet els i les científiques que han mesurat la il·luminació nocturna generada per les llums humanes i que no ha parat d'augmentar l'última dècada fins a enfosquir la cúpula celeste.No obstant això, aquest és unEn concret, comença el segle passat, quan els i les astrònomes van haver de marxar de la ciutat per observar les estrelles. La seva magnitud, però, ha crescut exponencialment des d'aleshores. Una investigació publicada a la revista Science el 2016 va estimar que. Aquest dijous a última hora una altra recerca publicada a Science confirma que les nits a la Terra són cada cop més brillants per les llums artificials, que creixen a un ritme del 9,6% l'any des de fa, almenys, una dècada. Un augment que quintuplica les dades obtingudes fins ara.Per posar-ho en perspectiva, l'investigador del Centre Alemany de Recerca en Geociències de Potsdam, autor principal d'aquest nou treball, afirma que. I si arribés als 80, “potser només cinc de les estrelles més brillants encara serien visibles”, afegeix el científic.Les xifres proporcionades per la nova investigació s'han aconseguit utilitzantamb tecnologies capaces de detectar els LEDs blaus -que protagonitzen la gran transició de la il·luminació exterior, fins ara indetectables pels satèl·lits- i sumant l'ajuda dels humans, que han descrit les llums que veuen des del planeta. Els resultats del treball de Kyba es basen enque es van instal·lar una aplicació del projecte Globe at Night, impulsada per la Fundació Nacional de Ciències (NSF), una agència governamental dels. Els participants havien de mirar el cel i triar entre una sèrie de set mapes estel·lars, el que millor s'ajustava al que veien. Així, es van recopilar milers de registres durant 12 anys., ja que la mitjana de totes aquestes observacions imprecises és en realitat molt estable”, sosté l'investigador alemany. L'altre avantatge d'aquest mètode és que es basa en la percepció humana. “Imagini que amb una observació instrumental trobo que el component vermell de la il·luminació del cel ha disminuït en un 70%, però el component blau ha augmentat en un 30%. La situació ha millorat o empitjorat? És molt difícil estar segur amb l'instrument. Amb les observacions humanes, sabem immediatament el que significa per als humans”, afegeix el principal autor de l'estudi.El treball té un punt feble, que és també el factor humà. La gran majoria de les observacions són d'Amèrica del Nord, Europa i l'est d'Àsia (principalment el Japó i Corea del Sud). És a dir,A la resta del planeta caldria continuar confiant en el que registren els satèl·lits.L'investigador de l'Istituto di Scienza e Tecnologia dell’Inquinamento Luminoso (Itàlia),, que recentment ha publicat una investigació sobre l'impacte de la resplendor nocturna en els telescopis del món, ha publicat amb el seu col·lega del Departament de Física Aplicada de la Universitat de Santiago de Compostel·la, Salvador Bará, un comentari a Science al treball de Kyba. En un dels paràgrafs diu: “Mirant les imatges i vídeos de l'Estació Espacial Internacional de l'hemisferi nocturn de la Terra,”.

