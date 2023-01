Notícies del 19 de gener de 2023

21:14 El Barça pateix com mai per tombar el Reial Madrid a la pròrroga i classificar-se per la final de la Supercopa femenina (3-1)



El Reial Madrid es presentava al partit de semifinals de la Supercopa femenina davant el Barça amb ganes de guanyar l'etern rival per primera vegada en la seva curta història. I ha estat a punt d'aconseguir-ho. Les de Jonatan Giráldez s'han avançat a la primera part amb un molt bon gol de Claudia Pina, però han cedit l'empat en un altre golàs de falta de les blanques en el segon temps. Amb el resultat d'1 gol a 1, el partit ha marxat a la pròrroga on, ara sí, les blaugranes s'han acabat imposant amb un gol de penal de Mariona Caldentey i un altre de Salma Paralluelo fruit d'una bona pressió. 3 a 1 i el Barça ja és a la final.

20:59 Salvador Illa valora positivament la cimera hispanofrancesa a Bacelona: «Avui és un dia bonic i important»



El secretari general del PSC, Salvador Illa, ha valorat en un diàleg a Mataró la cimera hispanofrancesa celebrada aquest matí a Barcelona de manera positiva i ha assegurat que la jornada ha estat "bonica i important". "Avui hem tornat a posar Barcelona i Catalunya al lloc on li pertoca", ha celebrat. D'altra banda, ha destacat que el tractat signat "va associat als valors de la convivència i de l'europeisme". Tanmateix, ha volgut agrair a Pere Aragonès la seva assistència, però ha criticat els xiulets. Informa Marc Orts.

18:08 Colau situa la manifestació independentista dins de la "normalitat democràtica" i celebra que Barcelona hagi acollit una "cimera de primer nivell"



L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha celebrat que la ciutat hagi estat escenari d'una cimera internacional "de primer nivell", que hagi tingut com a resultat un "conveni d'amistat" amb França. "S'han discutit continguts com el corredor mediterrani, que és imprescindible, o el conducte d'hidrogen verd per desenvolupar fonts d'energia alternativa", ha dit l'alcaldessa, que ha agraït que Macron hagi tingut interès en la ciutat i hagi visitat el Museu Picasso en l'any de l'artista, compartit amb França. Colau també ha celebrat l'interès de Macron en algunes polítiques de l'Ajuntament de Barcelona, especialment pel que fa a la regulació del turisme i dels pisos turístics, i la relació amb plataformes com Airbnb. Pel que fa a la manifestació independentista, ha dit que forma part de la "normalitat democràtica" de les grans ciutats. L'alcaldessa sí que ha dit que les declaracions del ministre Bolaños van ser "desafortunades" però que no s'ha de confondre això amb la cimera, que és "una gran oportunitat per la ciutat i el país".

17:45 Junts exigeix la compareixença d'Elena per les "actuacions policials" contra els manifestants independentistes d'aquest dijous



Junts ha registrat aquest dijous la petició de compareixença al Parlament del conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, perquè doni "totes les explicacions" sobre les "actuacions policials contra manifestants" produïdes durant la jornada de protestes per la cimera hispanofrancesa. La mobilització independentista, que s'ha dut a terme sense incidents notoris, ha arrencat davant del MNAC, però després s'ha traslladat fins al centre de Barcelona amb una primera aturada davant del consolat francès. Més tard, els manifestants han decidit traslladar-se fins a la plaça Sant Jaume a través de la Ronda Sant Pere, però els Mossos han impedit el seu pas i els han instat a continuar pel Portal de l'Àngel. Diversos manifestants s'han plantat i han exigit passar per la Ronda Sant Pere, i els Mossos han carregat contra ells. Un dels ferits ha estat el vicepresident de l'ANC, Jordi Pesarrodona. Informa Carme Rocamora.

17:42 Sánchez i Illa fan un cafè en un bar del carrer Mallorca després de la cimera hispanofrancesa



El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el primer secretari del PSC, Salvador Illa, han fet un cafè aquesta tarda a la llibreria la Central de Barcelona, segons ha avançat El Nacional. Els dos dirigents s'han trobat una estona després de la cimera hispanofrancesa, que s'ha allargat fins passat el migdia, i de la visita de Sánchez i Macron al Museu Picasso, on han rebut una escridassada d'unes desenes de manifestants. No és estrany que els dos dirigents socialistes facin cafès quan Sánchez visita Barcelona. En la reunió de la taula de diàleg de setembre de 2021, que es va fer a la Generalitat, Sánchez i Illa van aprofitar també per fer un cafè en un bar proper a la seu del PSC. En aquesta trobada, que s'ha allargat 45 minuts, Sánchez ha regalat a Illa el llibre “La columna” d’Adrien Bosc. Per la seva banda, el primer secretari del PSC ha obsequiat al president amb els llibres “Tríptico de la tierra”, de l’autora Mercè Ibarz, i “Paseos con mi madre”, de l’escriptor Javier Pérez Andújar.

17:25 Sánchez i Macron, escridassats de nou durant una visita conjunta al Museu Picasso de Barcelona



Les protestes d'independentistes contra la cimera entre Pedro Sánchez i Emmanuel Macron s'han allargat fins a la tarda, tot i que amb menys intensitat. Un cop acabada la cimera, els caps dels dos estats s'han traslladat conjuntament fins al barri del Born de Barcelona per visitar el Museu Picasso. Amb motiu d'aquesta visita, els Mossos han desplegat un ampli dispositiu per cobrir la zona, i han impedit així que els manifestants s'hagin pogut acostar fins Sánchez i Macron. De totes maneres, els presidents espanyol i francès han escoltat els crits en contra de les desenes de manifestants, que s'han aplegat després de ser convocats a través de les xarxes socials per la CUP, Arran, i personalitats com Lluís Llach.

10:54 Ball de xifres d'assistència a la manifestació contra la cimera hispanofrancesa



Ball de xifres a la manifestació contra la cimera hispanofrancesa a Barcelona. Unes 6.500 persones s'han mobilitzat prop del MNAC, segons les estimacions de la Guàrdia Urbana. Per altra banda, els organitzadors apunten a 30.000 manifestants independentistes.