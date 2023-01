Sorpresa a Netflix: Reed Hastings dimiteix com a CEO després de dues dècades al càrrec

El cofundador de, ha anunciat aquest dijous quede la plataforma de streaming després de més de dues dècades per passar a exercir com a president executiu de la companyia. El mateix Hastings, de, ha apuntat que els seus dos socis, Ted Sarandos i Greg Peters, seran els nous CEO de Netflix."En Ted i en Greg són ara codirectors executius. Després de 15 anys junts, tinc molta confiança en el seu lideratge. A partir d'ara, hi haurà el doble de cor, el doble de capacitat per complaure els membres i accelerar el creixement. Estic orgullós de ser president executiu durant molts anys", ha assenyalat Hastings en un missatge difós a les xarxes socials.Així mateix, en un comunicat, Hastings ha explicat quei, com a part d'aquest procés, el van ascendir amb Sarandos el juliol de 2020 i a Peters com a director d'operacions. "Tots dos ho han gestionat increïblement bé, assegurant-se que Netflix continuï millorant i desenvolupant un camí clar per tornar a accelerar el creixement dels nostres ingressos i guanys. La junta i jo", ha detallat.D'aquesta manera, el fins ara CEO de la plataforma ha mostrat la seva confiança en el seu relleu per "les seves qualitats, combinades amb els seus conjunts d'habilitats complementàries, el seu profund coneixement de l'entreteniment i la tecnologia", a banda de les seves trajectòries comprovades a Netflix. Això, a parer seu, crea "unaper generar un creixement més ràpid i un èxit més gran a llarg termini".A més a més, la Junta Directiva també ha nomenatdirectora de Continguts i, president de Netflix Film. Ha estat sorprenent veure els enormes avanços que hem aconseguit a la televisió i el cinema amb el seu lideratge. "i també amb un camí clar per tornar a accelerar el nostre creixement", ha assenyalat.

