Brot de Tinya a les perruqueries de l'Estat: què fer per evitar la infecció

Com prevenir la infecció

Des de fa aproximadament dos anys, els dermatòlegs han detectat un augment de casos d'infeccions del cuir cabellut a l'Estat provocades per fongs, les anomenades "". Principalment, en població masculina adolescent. Ara, ja es pot parlar d'un brot a les perruqueries , amb un total de 107 casos en diferents centres. Els experts d'Hospital Capilar expliquen en què consisteix aquesta infecció del cuir cabellut, quins són els principals símptomes, com prevenir-ne l'aparició o els tractaments més habituals per combatre-la.El motiu a què assenyala l'estudi de l'és la manca de desinfecció dels productes que es fan servir per al tractament dels cabells en perruquera com un dels principals causants d'aquest brot. Les lesions van aparèixer predominantment al clatell i l'àrea temporal, que són les zones on s'esgota més el rasurat o degradat buscant els talls més a la moda entre els joves.Entre les diferents malalties que afecten el cuir cabellut, trobem la, que és una infecció micòtica, és a dir, produïda per fongs, que rep el seu nom per la seva forma circular. Aquests fongs, anomenats dermatòfits, envaeixen la tija dels cabells sota el cuir cabellut, podent provocar picor, descamació, zones de calvície i, fins i tot, la pèrdua permanent dels cabells en els casos més greus", detalla la doctora Raquel Amaro, de laTot i que la tinea capitis afecta principalment l'àrea del cuir cabellut, també es poden veure perjudicades altres zones com les celles i pestanyes, així com altres regions com la, l'(tinya inguinal) o(tinya podal o peu d'atleta). Així mateix, cal recalcar que, encara que es pot produir a qualsevol edat, sol donar-se de forma més freqüent entre nens de 6 mesos a 12 anys, tenint un lleuger predomini en homes.Per prevenir, en la mesura del possible, l'aparició de la tinya al cuir cabellut, els experts recomanencom raspalls, tovalloles i, fins i tot, gorres, barrets o cascos, així com, parant una especial atenció a la rentada després de tallar-se els cabells.I en el cas de les, tal com puntualitza la doctora Amaro, "s'haurà de vigilar l'aparició de pegats descamatius als animals de companyia". Per això, és important realitzar els controls pertinents i, si s'observa algun tipus de lesió, cal acudir de manera immediata al veterinari.

