El Barça aprèn la lliçó i aconsegueix la maneta en el partit de Copa davant el Ceuta

Tot i que no hagués estat la primera vegada, elno ha ensopegat de nou amb la mateixa pedra que a Alacant amb l'Intercity i ha resolt amb solvència el partit decontra el també modest, de la tercera categoria del futbol espanyol. Roberto, Kessié, Pablo Torre, Iñaki Peña i companyia, els habituals de Xavi en aquesta competició, han fet bona la seva condició de favorits iAmb la lliçó de setzens encara fresca, el Barça ha optat pel futbol control des del primer minut i ha minimitzat riscos per evitar sorpreses. El partit ha perdut emoció en comparació a les rondes precedents, i quan s'ha arribat a la primera mitja hora encara no s'havia produït cap ocasió de perill a les àrees. No ha estat fins al 34 quanha contactat amb el seu soci a la banda esquerra,, amb un bon globus per sobre la línia defensiva perquè el brasiler filtrés la pilota al segon pal.no hi ha arribat i l'esfèric ha marxat fregant el pal.I, tal com Xavi va apuntar segur a la llibreta de les ensenyances apreses a Alacant, el primer xut entre pals del partit ha servit per decantar el marcador., de nou, ha rebut escorat a la banda dreta, ha retallat cap a dins i, des de la frontal de l'àrea, ha col·locat la pilota lluny de l'abast del porter ceutí amb un fi xut creuat ali cap al túnel de vestidors amb la feina feta.ja no ha sortit i ha estat substituït a la mitja part pel flamant, que tot just acaba de firmar la seva primera gran nit com a jugador culer amb l'exibició a la final de la Supercopa davant el Reial Madrid. Els segons 45 minuts han començat de la millor manera pels interessos de Xavi i només sonar el xiulet de l'àrbitre, elha pujat al marcador. El Ceuta ha intentat sortir amb la pilota des de l'àrea, però el central s'ha fet un embolic i ha regalat la pilota a, que ha cedit a la perfecció perquèrematés a plaer amb el porter fora de posició.també ha ingressat des de la banqueta i, com acostuma a fer a la Copa, ha segellat la seva participació amb un gol.Ha encarat el defensa, ha fintat per fer veure que sortiria per fora, ha retallat cap a dins i ha creuat la pilota fins al fons de la xarxa local per fer el. S'hi ha afegit, molt actiu durant tot el partit, amb el. Ho ha fet amb el cap, rematant una bona centrada de, que li podria discutir l'MVP. I la cirereta l'ha posat, amb un calc del gol d'Ansu ja en el descompte ().El Barça coneixerà el seu rival per als quarts de final aquest divendres a partir de les 13 hores, quan se celebrarà el sorteig a la. Al bombo, esperen les boles de la. Ara que només queden equips de la primera divisió, el conjunt local serà escollit aleatòriament, independentment del coeficient.

