Què és i com es fa la maniobra d'Heimlich que ha salvat la vida d'una periodista de la Sexta?

¿Qué sería de la #Navidad sin #turrón y polvorones? 🍫🍬



¿Y qué sería de ese familiar o amigo al que se le atraganta el mazapán si nadie supiera cómo actuar? 🤢



Memorizar 🧏‍♂️ estos 4⃣ sencillos pasos puede salvar una vida❤



Maniobra de #Heimlich pic.twitter.com/KNjCrI4N3z — Policía Nacional (@policia) December 25, 2021

Ensurt d'una. La periodista Taciana Díaz ha estat a punt de morir escanyada mentre menjava pop. Ella mateixa ha explicat l'anècdota que es podia haver transformat amb tragèdia si no fos per la intervenció vital d'una cambrera del restaurant on es trobava, que li va practicar laEs tracta d'un procediment deque permeteldesprés que aquest s'hagi pogut quedar bloquejat per un tros d'aliment o qualsevol altre objecte petit. Es fa amb tres passos i la persona que la realitza sempre ha d'En primer lloc, és important col·locar lesen la posició ideal: al. Després, posar elcap a dins peri de forma més precisa. I, finalment, fercap a dins i cap a dalt.Cal tenir en compte, però, que la maniobra s'ha de practicar diferent en el cas dels. La Societat Espanyola d'Urgències Pediàtriques detalla que, en aquests casos, ésque l'i evitar donar-li cops a l'esquena. Tampoc donar-li aigua o algun aliment sòlid, ja que l', no al conducte digestiu. Cinc cops a la part alta de l'esquena, només si el nen té més d'un any i està conscient, i després la maniobra d'Heimlich com als adults, en els casos que sigui una molèstia persistent.

