El Govern i el PSC porten al límit la negociació dels pressupostos

La cimera entre Pedro Sánchez i Emmanuel Macron ha monopolitzat tota l'activitat mediàtica de la jornada. Mentre que el president del govern espanyol ha intentat demostrar a l'exterior que pot fer actes amb normalitat a Catalunya -i fins i tot amb la presència decontinua gaudint del paper central en la negociació dels pressupostos. La paciència, però, comença a acabar-se pel Govern d'ERC, que viu amb resignació unes converses en les quals els socialistes marquen els tempos. L'acord pels comptes està molt avançat, però un dels esculls més rellevants és sobre el. És per això que el dilluns l'executiu va enviar al PSC una. Tres dies després, no hi ha cap resposta a l'altra banda. I això que, a nivell de ministeri de Transports i de conselleria de Territori hi ha hagut contactes tècnics, segons detallen diverses fonts consultades perEls socialistes demaneni des del partit no volen aportar detalls sobre quan enviaran un retorn al Govern. Totes les fonts consultades per aquest diari opten pel silenci i descarten aclarir si hi haurà una resposta aquest divendres o ja la setmana vinent. La realitat és que a hores d'araentre les dues persones a qui s'ha encomanat desbloquejar l'entesa: la consellera de la Presidència,, i la portaveu socialista al Parlament,. Tot i això, es podria produir un intercanvi telefònic en qualsevol moment. L'agenda de Vilagrà per divendres és una visita institucional a l'Aran, mentre que Romero serà a Valls.Illa no té pressa. Al cap i a la fi, el responsable màxim d'aprovar els comptes és el president, i així ho recorden els socialistes cada dia, al mateix temps que l'insten a buscar altres suports si no acceptenMentrestant, el cap de l'oposició va fent i aprofita la centralitat que li suposa tenir la clau en aquesta carpeta. Dilluns mateix va viatjar a Bilbao, i dimecres va ser a Osca. Aquest dijous, aprofitant la visita de Sánchez, s'ha quedat a Barcelona i s'ha reunit amb el president espanyol per fer un cafè en una llibreria del carrer Mallorca. Una imatge buscada de complicitat i suport mutu.El calendari que marca el PSC impacienta l'executiu, perquè elen una entesa pels comptes que permeti activar la via parlamentària per avançar en la seva aprovació, obriria la porta a què no puguin entrar en vigor fins al, fet que podria llegir-se com un fracàs sobre la gestió del Govern d'ERC, que per primera vegada governa en solitari. Tot just fa un any, els comptes ja portaven més de 19 dies aprovats: el conseller de Juntsva aconseguir la seva aprovació abans d'acabar l'any.Malgrat que les regles del joc en aquesta negociació no estan definides, el Govern i els socialistes volen continuar parlant. Segons els republicans, l'i confien poder-lo enllestir amb la resposta sobre la proposta del Quart Cinturó. Però el PSC desprèn una visió contraposada i insisteix que hi ha més factors que impedeixen l'entesa, com el pla de xoc per reduir les llistes d'espera, l'obertura de delegacions exteriors l'any 2023, o la suspensió de la prova pilot de la renda bàsica universal. Des del PSC asseguren que s'han donat una " setmana més de temps per parlar ", mentre que a Palau ho situen com una "qüestió d'hores o dies". Aquesta última valoració cada vegada més és una declaració d'intencions que un fet consumat.I aprovar els pressupostos amb Junts? Les negociacions a hores d'ara són practicament. "Per Nadal van voler fer dues setmanes de vacances", ressaltaven aquesta setmana amb ironia des de Palau. La formació que lideren Laura Borràs i Jordi Turull, en tot cas, assenyalen que qualsevol acord entre ERC i Illa suposaria un "retrocés". "L'important no és tenir pressupostos, sinó clarificar cap a on es vol dirigir el país", assenyalava Turull aquest dimecres. El desenllaç fa setmanes que es projecta com a, però tots els actors han acabat portant ladel calendari.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor