Creen una «píndola viva» per combatre les infeccions pulmonars resistents als antibiòtics

Experts en biologia sintètica delhan dissenyat, per primera vegada, un bacteri que actua com una "" al. El tractament redueix lesagudes en ratolins i duplica la taxa de supervivència, segons els resultats de l'estudi, que s'ha publicat a la revista Nature Biotechnology.El tractament està dissenyat peri en el marc de l'estudi ha permès dissoldre amb èxit les biopel·lícules que s'acumulen a la superfície dels tubs endotraqueals de pacients amb pneumònia associada al ventilador, la principal causa de mortalitat hospitalària.Segons indiquen els investigadors, la "píndola viva", obrint orificis a les parets cel·lulars i creant uns punts d'entrada fonamentals perquè aquests fàrmacs les envaeixin i eliminin infeccions a l'origen.La recerca, que compta amb el suport de la Fundació la Caixa, obre la porta alde la "píndola viva" per acom el càncer de pulmó, l'asma o la fibrosi pulmonar. El grup també dissenya noves proteïnes que poden ser administrades per aquesta "píndola viva".

