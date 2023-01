Condueixes amb el combustible en reserva?: aquests són els riscos

Conduir el cotxe o la moto amb elés un clàssic. Molts cops perquè no hi ha unaa prop, d'altres perquè no es porten diners a sobre o en moltes ocasions es vol aprofitar al màxim la vida útil del combustible com més temps sigui possible. Ara bé, jugar-se-la i mantenir-se en reserva també comporta una sèrie de riscos i perills.En primer lloc, un fet molt obvi: la reserva és un estat mínim del combustible i podríem quedar-nosenmig de laen qualsevol moment. A banda, però, està demostrat que circular amb lafins amunt és més beneficiós pel vehicle, ja que s'eviten impureses que queden al fons del dipòsit i evitem que el combustible s'evapori abans d'hora.A banda, però, més enllà de lesa nivell tècnic que poden afectar a lade gasolina i al sistema de repartiment, també hi pot haver conseqüències econòmiques pel fet de conduir amb el combustible en reserva. I és que arribar fins al final de la vida útil del combustible pot implicarque van des dels 200 euros i fins als 3.000.Òbviament, viatjar en reserva com a tal no és cap fet il·legal ni sancionable, però quedar-se sense gasolina sí. Es tracta d'un incompliment de l', sent el primer el que obliga a conduir amb precaució i diligència mentre que el segon no permet aturar el cotxe en una carretera -només en cas d'-. Per incomplir-los, hi ha unade 200 euros.La gran multa, però, es produirà per un fet posterior a quedar-se sense combustible. Com que cal anar a una gasolinera a buscar-ne, si es fa amb unnormal la multa ja podrà arribar fins als 3.000 euros. I és que per transportar el combustible cal unaque regula les normes de transport de mercaderies perilloses.

