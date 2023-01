Despeses formiga: canvia aquests petits hàbits de consum que et fan perdre centenars d'euros l'any

La formiga és l'animal amb una força relativa més gran del planeta. Poden aixecar fins a 100 vegades el seu pes corporal. Són petites, però constants i capaces de crear autèntiques civilitzacions subterrànies. Per aquest motiu, els experts les fan servir metafòricament per referir-se a les petites despeses del dia a dia que minven els comptes bancaris dels consumidors. LesBeure dos cafès de la màquina cada dia, demanar menjar a domicili de manera habitual o fer la cervesa al bar de davant de la feina en acabar la jornada laboral. Són despesespel seu baix cost, però que si es repeteixen cada dia o cada setmana, poden deixar un important forat a la guardiola i provocar grans pèrdues econòmiques anualment.Existeixen diverses fórmules per evitar-les. La primera, fer unde les despeses. Anotar en una llista les petites compres del dia a dia per prendre'n consciència. A més, és recomanable-diari, setmanal o mensual- per controlar les despeses. En tercer lloc, és efectiu, el qual ajuda, de retruc, a evitar les compres compulsives. I, finalment, cala tots aquells petits capricis rutinaris. Si amb tot això no és suficient, es pot acudir a un expert en finances personals.

