Una reportera de La Sexta, a punt de morir escanyada mentre menjava pop

Hoy he estado a punto de morir atragantada. En el restaurante #AMundiña de #ACoruna, la camarera Iria me ha salvado la vida con la maniobra de #Heimlich ,que deberíamos saber todos. El dueño, Álvaro, y demás personal han sido un amor. Gracias https://t.co/pwOkRXUfkI vía @YouTube — Taciana Díaz (@tacianadiaz7) January 16, 2023

Ensurt d'una reportera de. La periodistaha estat a punt de morir escanyada mentre menjava. Ella mateixa ha explicat l'anècdota que es podia haver transformat amb tragèdia si no fos per la intervenció vital d'unadel restaurant on es trobava.Tot plegat va passar en el restaurant, a. Tal com ha explicat la periodista, després de gravar unamb la seva companya càmera, el propietari del bar gallec els va oferir unade pop. "No ho vaig mastegar bé i em vaig; no podia respirar", ha relatat Díaz.En aquell moment, una de les cambreres de l'establiment va córrer a aplicar la maniobra d'Heimlich a la periodista. Díaz ha explicat que va demanar si hi havia algun metge al restaurant i que de cop, quan ja s'estava posant morada, va notar com algú l'agafava per l'esquena. "És la meva", ha dit la periodista sobre la cambrera, que va aprendre la maniobra a l'

