​Troben un treballador mort dins la cabina d'un camió a la Garrotxa

Un home deha estat trobat sense vida en el seu lloc de treball en una empresa de transports frigorífics de. Els fets van tenir lloc aquest dimecres cap a dos quarts de vuit del vespre i els Mossos d'Esquadra estudien les possibles causes.Els Mossos van rebre l'avís per dirigir-se cap a l'empresa, on un empleat hauria resultat mort. Per causes que ara s'investiguen, es va localitzar el cos sense vida de l'home. El vehicle estava a la via pública davant d'una empresa del mateix municipi on havia d'anar a descarregar material.

