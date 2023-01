L'Eurocambra condemna la vulneració de drets humans al Marroc amb el vot en contra del PSOE

Elha condemnat aquest dijous la vulneració de drets humans al Marroc, exigint al país que respecti la llibertat d'opinió i de premsa i que garanteixi judicis justos per a periodistes empresonats com Omar Radi. La resolució ha tirat endavant per àmplia majoria, amb 356 vots a favor, 32 en contra i 42 abstencions.Entre els vots en contra, però, destaquen els 17 dels socialistes espanyols -tots menys el d', portaveu del grup a l'Eurocambra-, alineant-se amb el posicionament de tres eurodiputats no adscrits i dotze diputats de l'extrema dreta. Fonts de la formació defensen que el vot s'ha fet per "responsabilitat" i que la voluntat del PSOE és la de mantenir "unes relacions franques basades en el diàleg".Les mateixes veus remarquen que la delegació socialista espanyola està "compromesa de ple" amb el respecte als drets humans i reitera que el diàleg és "la millor eina per entendre's entre les parts". "converses en totes les qüestions d'interès comú, com són la seguretat, la lluita contra al terrorisme, les relacions econòmiques i comercials, la lluita contra la migració irregular i també els drets humans", conclou.La resolució votada aquest dijous és inèdita, ja que el Parlament Europeu no s'havia posicionat fins ara sobre la situació al Marroc. En el text aprovat, la cambra europea posa de manifest que la llibertat de premsa al Marroc s'ha deteriorat de forma "contínua" durant els últims anys, passant a ser un dels països pitjor situats en els rànquings mundials en aquest aspecte. Els diputats exigeixen que es respecti la llibertat d'opinió i de premsa i que garanteixi judicis justos per a periodistes empresonats. A més, recorda que diversos periodistes -com el cas de l'espanyol- han estat vigilats, intimidats i acusats de falsos delictes per desacreditar-los.En el document, alhora, es fa palesa la preocupació de l'Eurocambra de les sospites que es tenen sobre el fet quemembres del Parlament Europeu. De fet, la resolució rebutja els intents per part del país africà d'influir en decisions de l'Eurocambra, prohibeix l'entrada de dirigents marroquins a la cambra -tal com es va fer amb Qatar- i inclou el compromís dels eurodiputats a obrir investigacions per estudiar els casos de corrupció en països tercers.Per altra banda, es demana al país africà que posi punt final a l'espionatge a persones a través de programes comi que actualitzi la seva normativa per protegir-les. En paral·lel, exigeix l'alliberament "immediat i incondicional" de presos polítics i condemna les violacions de drets en protestes pacífiques. Juntament amb el document sobre el Marroc, el Parlament Europeu també ha condemnat les violacions de drets humans al Brasil i al Karabakh.

