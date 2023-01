L’Audiència de Barcelona confirma una pena de tres anys i mig de presó per una agressió homòfoba al metro

L’ha confirmat aquest dijous la sentència inicial a tres anys i mig de presó del jutjat penal número 20 per un jove arran d'unade la ciutat el gener de 2019. El jutjat va dictar sentència l’estiu passat, condemnant-lo per un delicte de lesions greus amb l’agreujant de discriminació per raó d’orientació sexual. En la nova resolució, l’Audiència considera que estava provat que un dels autors de la pallissa que va patir la víctima era l’acusat, com mostren les càmeres de seguretat.L’acusat i altres joves van començar a burlar-se de la víctima en un vagó del metro de la línia 1 i, després, la van seguir quan va baixar a la, on li van donar una pallissa, amb cops de puny i puntades de peu. Un altre menor va ser jutjat i condemnat pels mateixos fets.En la sentència inicial, ara confirmada, el jutjat també va prohibir a l’acusat comunicar-se o aproximar-se a menys de 1.000 metres de la víctima durant un període de quatre anys i mig, i el va obligar a pagar unaper les lesions, seqüeles i danys morals. Dos acusats més van quedar absolts.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor