Un expert revela el millor seient per anar en avió: «Una joia amagada»

Anar enpot ser una experiència molt senzilla o molt dura. Això sempre depèn de les pors de les persones i de com s'adapten a l'experiència de. Per aquells qui ho passin malament, però, han de conèixer un truc que els pot fer el viatge més amè: unha revelat quin és el pitjor seient per seure en avió., periodista especialitzat a viatjar, ha donat una opinió totalment contrària al pensament popular. Per ell, el millor seient no és ni a les files de davant, ni prop de la porta, ni amb finestra o el passadís. Burfitt considera que el millor lloc per anar en avió és el de l'Quin és el motiu? En un vol de, el passatger que tenia al darrere no parava de pegar-li puntades de peu al seu seient. Va demanar-li que deixés de fer-ho però no va aconseguir-ho, ja que l'altra persona es justificava dient que no tenia lloc per posar-se còmode. Llavors, va decidir provar en un altre vol el seient de l'última fila.I allà va trobar una "". Burfitt destaca que d'aquesta manera és impossible que ningú el molesti per darrere i assegura que hi ha un gran espai per poder adormir-se. A més, creu que mai et molestaran ni els passatgers ni les hostesses. Sobre la proximitat al soroll del lavabo, el periodista expert en viatjar proposa una fàcil solució: auriculars i a escoltar música.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor