Castella i Lleó desoeix el requeriment de la Moncloa i escala el conflicte per l'avortament

La, governada en coalició per, ha rebutjat el requeriment d'incompetència que va dirigir-li l'executiu espanyol sobre el protocol antiavortament. El consell de govern autonòmic ha aprovat aquest dijous inadmetre'l perquè "no s'ha aprovat cap acció o norma en aquesta matèria", segons ha informat en un comunicat.El portaveu de l'executiu de Castella i Lleó,, ha explicat en roda de premsa que aquest mateix dijous s'enviarà una resposta a la Moncloa en què relatarà la resolució final d'inadmissió del requeriment. Segons el mateix comunicat, l'escrit de resposta manifesta "la".Fernández Carriedo ha argumentat que no hi ha cap canvi en el protocol en casos d'avortament, ni es modificaran. El que s'ha fet, segons el portaveu de Castella i Lleó, ésque tenen els professionals sanitaris a la seva disposició.

