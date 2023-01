Josep Costa denuncia una agressió d'un mosso a la manifestació contra la cimera

Conseller @joanignasielena, us faig responsable que l’agent D0E114 dels @mossos sigui degudament sancionat i respongui personalment de l’agressió gratuïta que m’ha provocat lesions a les dues mans. El CAP ja ha notificat els fets al jutjat i ara hi vaig per posar una denúncia. pic.twitter.com/9q12aAS10l — Josep Costa (@josepcosta) January 19, 2023

ha denunciat una agressió per part d'un agent dels. En el marc de la manifestació contra laque se celebra aquest dijous a, l'exvicepresident delha explicat que un agent de la policia catalana li ha provocat lesions a les dues mans.Segons relata Costa, elal qual s'ha dirigit per tractar les lesions ja ha notificat els fets al jutjat i ara posarà la denúncia a l'agent amb l'identificador. Segons ha detallat, l'agent l'hauria agredit amb una. Costa s'ha dirigit al conseller d'Interior,, al que fa "responsable" que el policia sigui "degudament sancionat" i respongui "personalment" per una agressió "gratuïta".La mobilització contra la reunió entreal(MNAC) ha deixat una xiulada monumental de l'independentisme . Gairebé dues hores després de la convocatòria, la marxa ha fet camí cap a lade Barcelona fins a arribar al consolat de. Posteriorment, entre escenes de tensió amb la, la manifestació ha arribat fins a la plaça

