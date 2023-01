Més de 3.500 persones han mort en accidents aeris a Europa, els últims 15 anys

Quantes persones han mort per accident aeri a cada estat europeu, entre 2007 i 2021?

Quants morts i lesionats hi ha hagut per accident aeri a cada estat europeu, entre 2007 i 2021?

Quantes víctimes hi ha hagut cada any en accidents aeris, per cada tipus de vol?

Desenes de persones perden la vida cada any en. Un degoteig quearreu del continent, en els últims 15 anys, segons l'. Malgrat tot, l'és molt segura, ja que tan sols 531 d'aquestes defuncions han tingut lloc en aquest tipus de vols. I la majoria d'aquests es concentren en tan sols dos accidents: 154 en el d'un avió, el 2008, i 150 quan es va estavellar la nau de, el 2015, després d'enlairar-se des de Barcelona.Des de llavors, no s'ha produït cap altre catàstrofe similar en sòl europeu i la resta de morts en vols comercials eren sobretot causats per accidents d'. Ara bé, en quins estats s'han produït més defuncions per sinistres aeris, entre 2007 i 2021? En relació a la població, la ràtio més elevada és un país muntanyós com, amb 19,2 morts per cada milió d'habitants, seguit pels 18,4 d', els 16 d'i 15,1 aqueda força per sota, amb 8,1, però havent-hi hagut més que altres grans estats com. En tot cas, l'agència europea no compta amb informació de tots els països del continent, especialment pel que fa a l'Europa de l'est.Clicant o passant el cursor per damunt de cada estat, apareixen totes les dades, segons tipus d'aeronau i per anys, així com també la xifra de lesionatsSi aquestes morts no es produeixen per grans accidents d'avions comercials, quan ocorren? Molt majoritàriament, en sinistres d'(fins a 2.250 quilograms de pes màxim permès), ja siguin propietat de particulars o d'empreses. Fins a 2.705 persones han perdut la vida en accidents d'aquest tipus de vols a Europa, durant aquests 15 anys. Prop d'un centenar de persones més van morir en aeronaus privades de mida més gran i, finalment, unes 531, enper a serveis especialitzats (fent tasques vinculades a l'agricultura, la construcció, la fotografia, la topografia, el rescat, la publicitat aèria...).Més enllà de la ràtio de defuncions en funció de la població (que catapulta països petits on s'hagi produït algun sinistre amb diverses víctimes), França destaca per la gran quantitat de morts en termes absoluts.en accidents aeris, sobretot en comparació amb altres estats de l'entorn, ja que pràcticament duplica Alemanya, triplica Espanya i quintuplica Itàlia. I el succés de Germanwings només n'explica una part, ja que 779 de les defuncions s'han produït per sinistres de petits avions o helicòpters, potser també uns quants per la mateixa zona muntanyosa dels Alps.Clicant o passant el cursor per damunt de cada estat, apareixen les dades del tipus d'aeronau que ha provocat les defuncionsAquestes magnituds de morts no són elevades si es comparen, per exemple, amb les que provoquen els. Abans de la pandèmia, dos anys de sinistres a les carreteres només a l'Estat ja s'enduien tantes vides com aquests 15 anys d'accidents aeris a tot Europa. Tot i això, per la tipologia del succés, el nivell ded'aquests darrers és elevada. A banda dels 3.581 morts,i 3.084, lesions d'altre tipus. En els accidents de trànsit, en canvi, és molt superior la quantitat de víctimes que resulten ferides però vives per cadascuna que sí que mor.Pel que fa a l'evolució històrica, lacap a la reducció de víctimes. A nivell de vides, aquesta millora es trenca els anys 2008 i 2015 a causa dels dos grans accidents d'avió i també el 2018 sobretot arran d'un augment del nombre de morts en petites aeronaus a França (71 només aquell any), si bé el 2020 i 2021 cau de cop la sinistralitat a causa de les restriccions durant la. Tot i això, si s'observa l'evolució del nombre de lesionats greus o no -no tan afectada pels pics dels dos principals accidents-, la tendència a la reducció de víctimes es veu més clara.El següent document d'Easa inclou un llistat de tots els accidents aeris que han provocat morts a Europa, des del 2011 fins al 2021. També s'hi especifica la data del sinistre, el lloc on ha ocorregut, el model d'aeronau i una petita descripció dels fets.

Llistat d'accidents aeris mortals by naciodigital on Scribd

