Un home apunyala la seva exparella a plena llum del dia a Cornellà

Ladede Llobregat ha detingut unper ferir amb unala sevaen ple carrer. Els fets van passar dimecres al voltant de les 16:00 de la tarda a l’avinguda Salvador Allende, al barri de la Gavarra, segons ha informat l’Ajuntament.Després de ferir la dona, l’agressor es va. Posteriorment, va poder ser arrestat i la víctima traslladada a un centre hospitalari. Fonts municipals han assegurat que la dona estàA més a més, el consistori ha activat el protocol municipal d’actuació contra la violència masclista per protegir i acompanyar la víctima i la seva família, i ha anunciat que es personarà com aen el cas. Els Mossos d’Esquadra han assumit la investigació.En un comunicat, la corporació ha condemnat els fets d’aquest dimecres i qualsevol “conducta no respectuosa amb les dones, i principalment els gestos i actituds violentes”. “L’Ajuntament de Cornellà també ha encoratjat tota la societat a respondre de manera contundent contra aquesta mena de violència”, ha conclòs el consistori.

