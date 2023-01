La premsa francesa minimitza la cimera en un dia de vaga general

"És el moment de quedar-se al país". El líder del sindicat francès CGT,, ha criticat aquest matí, en unes declaracions a la televisió francesa, l'absència d'en un dia de mobilitzacions massives a França en contra del projecte de. Les centrals han convocat unaque ha paralitzat en bona part el país. Les paraules del dirigent obrer han estat destacades als mitjans francesos i aquesta ha estat la referència més directa a la trobada de Macron i Pedro Sánchez -contestada per l'independentisme amb una manifestació unitària a Montjuïc - en la major part de mitjans francesos.La cimera hispanofrancesa no ha estat la protagonista dels principals mitjans francesos. L'encontre entre Emmanuel Macron i Pedro Sánchez a Montjuïc s'ha produït en un moment de forta contestació social a França i just el dia en què totes les forces sindicals han convocat una onada de vagues que ha tingut una. A la portada de Libération , la notícia de la cimera ni tan sols hi era present, i destacava clarament la resposta sindical al projecte de reforma de les pensions del govern de Macron. Fins i tot l'anunci de la dimissió de la primera ministra de Nova Zelanda,, era més destacada.Si així era al progressista Libération, el conservadortambé menystenia informativament la cimera , informant àmpliament de les protestes socials i assenyalant de manera sòbria que Macron "és a Espanya per signar un tractat d'amistat entre tots dos països". El rotatiu de la dreta liberal destacava la xifra de vaguistes, que han aconseguit aturar bona part de l'activitat a lesdel país i dels, amb seguiments importants a les aules (més del 60% segons els sindicats, entre el 30 i el 40% segons el govern).El referencial, portaveu de l'establishment progressista, ignorava la cimera, amb una cobertura àmplia de la jornada de protesta , destacant el seu impacte en l'educació i els transports. Le Monde destacava les declaracions del líder de La França Insubmisa,, que advertia que la de les pensions era "una batalla perduda pel govern". En un reportatge, el diari recollia el testimoni de molts francesos que decideixen continuar treballant perquè "és impossible viure amb la pensió". En tots els mitjans, les protestes -les de França- derrotaven a la cimera.

