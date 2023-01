Xiulada monumental de l'independentisme contra la cimera hispanofrancesa

🔴 Alguns dels manifestants xiulen contra Oriol Junqueras



També s’han sentit crits de "botifler" i "Puigdemont, el nostre president"



📹 @carmerocasegui https://t.co/uDvH9tMSxt pic.twitter.com/rKvJ77FR6N — NacióDigital (@naciodigital) January 19, 2023



El diàleg amb l'estat, al centre del discurs polític

🔴 Dues hores després d'iniciar-se la mobilització contra la cimera, els manifestants independentistes continuen amb una xiulada sorollosa



📹 @bernatsurroca i @carmerocasegui https://t.co/NnTvJ4wUoB pic.twitter.com/Ywku3EI8t4 — NacióDigital (@naciodigital) January 19, 2023

Sense una estratègia ni rumb compartit des de fa cinc anys, són escassos els moments d'èxit col·lectiu de l'independentisme als carrers. Després de manifestacions sense assistència unitària, la d'aquest dijous a la Font Màgica de Montjuïc ha pogut aconseguir la foto que perseguien els impulsors -, entre desenes d'entitats més- amb milers de persones a la Font Màgica, xifra gens menyspreable tenint en compte que és un matí laborable. El fred i el vent no han impedit que independentistes d'arreu del país arribessin a Barcelona per protestar contra la cimera hispanofrancesa al Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC). Davant la manca de rumb, la precipitació deconvocant la trobada ambha permès a l'independentisme reconstruir una unitat carregada de matisos i reactiva, però que ha visibilitzat que elSegons la Guàrdia Urbana de Barcelona han assistit 6.500 persones, mentre que els organitzadors han xifrat els assistents en 30.000.Laquan ha començat la cimera ha estat eixordadora. Els milers de persones que s'han concentrat han utilitzat els xiulets -proveïts per voluntaris- i altres instruments per fer tot el soroll possible durant diversos minuts per fer sentir el seu rebuig a la trobada entre els dos mandataris internacionals, que ha arrencat a dos quarts d'onze.La unitat després d'anys de picabaralles no ha estat granítica, però la divisió que es podia preveure tampoc ha dominat la concentració. A la manifestació hi ha assistit la plana major d'per alguns dels independentistes que hi passaven a prop. "Botiflers, traïdors", han cridat alguns manifestants al partit d', queun cop han acabat els parlaments. Lluny dels republicans, la concentració ha transcorregut amb normalitat amb crits de "", "independència" i contra els estats espanyol i francès. "No hi ha normalitat als Països Catalans", ha estat el punt de trobada de tots els impulsors que la concentració. En un independentisme ple de matisos, amb denominadors comuns escassos, reivindicar la vigència del procés ha permès recuperar els carrers. Com desencallar el procés? Aquí és on els camins es bifurquen.Els líders dels partits independentistes han estat els primers a arribar a la concentració.ha tret pit de la decisió del seu partit, de manifestar-se malgrat que el president de la Generalitat hagi decidit assistir a la recepció de la cimera. En aquest sentit, ha remarcat que els republicans podende la cimera, i que no desaprofiten cap oportunitat per fer-ho. Les declaracions de Junqueras han arribat a primera hora, abans de ser escridassat, i en la seva intervenció també ha aprofitat per reivindicar la reforma del codi penal pactada amb Sánchez, tot i reconèixer que no és suficient i que la solució passarà quan el conjunt de la societat "pugui votar".De la reforma del codi penal i l'estratègia del diàleg n'han parlat Junts i la CUP.ha assegurat que no volen "desjudicialització ni humiliacions públiques", i ha titllat la cimera d'una "provocació". També, però, ha celebrat la convocatòria unitària. La presidenta del partit ha assistit a la jornada acompanyada del diputat, i també s'ha fotografiat amb diversos manifestants que li han mostrat el seu suport. L'anticapitalistaha remarcat que el procés continua, i també ha aprofitat la seva intervenció per carregar contra la reforma dels desordres públics: "Aragonès ha posat unaamb la taula de diàleg perquè pugui fer la cimera a Barcelona", ha reblat.Després de les intervencions polítiques, els organitzadors de la mobilització s'han fet unadavant del MNAC, amb la pancarta que porta el lema de la manifestació "aquí no s'ha acabat res". Pere Manzanares, tinent d'alcalde de l'Ajuntament d'Elna, i Gemma Pera, represaliada per les mobilitzacions de suport a Pablo Hasél, han llegit un manifest en el qual han cridat a laper defensar les llibertats nacionals i avançar cap a la república catalana malgrat la repressió de l'estat. "Als Països Catalans, sinó un estat acostumat a tancar els conflictes en fals per preservar la seva unitat. Ara també vol passar pàgina, per això com a independentistes, i com a demòcrates, tenim l'obligació d'impedir-ho", afegeix l'escrit.Per últim, els representants de les entitats convocants, Òmnium, Consell de la República i l'ANC, davant milers de manifestants, han insistit en la idea que el conflicte no s'ha acabat. "No hi ha solucions personals per resoldre el conflicte, només l'amnistia", ha declaratha aplaudit l'èxit de la manifestació, per la significació que suposa: "Catalunya diu a Europa que el procés no s'ha acabat"., per la seva banda, ha exigit que es reconegui el dret a l'autodeterminació i ha certificat que el procés "és viu". Tan viu que a dos quarts d'onze, els assistents han protagonitzat una xiulada sorollosa que s'ha allargat durant més de cinc minuts amb la intenció de fer arribar la molèstia als dos caps d'estat, just en el moment que començava la seva trobada.

